¸µ£É£×£Á¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥í¥ì¥¹¼ÒÄ¹¡¦¸ÎÀõÌîµ¯½§¤µ¤ó¤Î°ì¼þ´÷ÄÉÅé¶½¹Ô¤ÇÄÉÅé¤Î¥Æ¥ó¥«¥¦¥ó¥È¥´¥ó¥°
¡¡ºòÇ¯£±£±·î£±£²Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿£É£×£Á¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥í¥ì¥¹¼ÒÄ¹¤ÎÀõÌîµ¯½§¤µ¤ó¡ÊËÜÌ¾¡¦ÀõÌî¶âÏ»¡áµýÇ¯£·£²¡Ë¤Î°ì¼þ´÷ÄÉÅé¶½¹Ô¤¬¡¢£±£´Æü¤ËÅìµþ¥¹¥¯¥¨¥¢¡¦¥¤¥ó¡¦ÈÄ¶¶¤ËÄ¶Ëþ°÷»¥»ß¤á£²£µ£°¿Í¤Î´ÑµÒ¤ò½¸¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤ÏÀõÌî¼ÒÄ¹¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¥×¥ßÂåÉ½Î¨¤¤¤ë£É£×£Á¥¿¥¤¥é¥ó¥É¤ÎÆüËÜ½é¿Ê½ÐÂç²ñ¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥Ó¡¼¤Ë¤Ï¥¿¥¤ÎÁÍý¤ä¥¿¥¤¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇäÅ¹¤âÀßÃÖ¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥¿¥¤²»³Ú¤¬Î®¤ì¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ßÂåÉ½¡¢£Õ£Í£Á·³ÃÄ¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ï¥ë¡¦¥ß¥ä¥³½÷»Ë¡¢£É£×£Á¥¿¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼²¬ËÜ±ÑÏº»á¡¢£É£×£Á¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Îº´Æ£½ß°ì¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬ÀõÌî¼ÒÄ¹¤Î°ä±Æ¤òÁ°¤Ë¡¢ÄÉÅé¤Î¥Æ¥ó¥«¥¦¥ó¥È¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¤«¤é¤Ï¡¢Èù¾Ð¤ßÅ·»È¥â¥Î¥â¥¹¤éÁ´£µÁª¼ê»²Àï¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é¤â»²Àï¡£ÆüËÜ¤«¤é»²Àï¤·¤¿¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥º¥â¡Ê¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¡¢£È£Á£Ò£Á£Ó£È£É£Í£Á¡Ê£Ä£Ä£Ô¡Ë¤Ï¥À¥Ö¥ë¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¥¿¥¤¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¢¥·¥ô¥¡¥ó¤òÂà¤±¤¿¡£
¡¡
¡¡¥»¥ß¤Î£É£×£ÁÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ£×£Á£ÙÀï¤Ï²¦¼Ô¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¿¥ó¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ë¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ç¡¦¥ì¥ª¥ó¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡ËÁÈ¤Ë¡¢Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î»³²¼¼ÂÍ¥¡¢Ä»¶ô¤«¤äÁÈ¡¢£É£×£Á¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î²ÏÆ¸¾®ÁÎ¡õ²ÏÆ¸¾®ÁÎ¥¸¥å¥Ë¥¢ÁÈ¤¬Ä©¤ó¤À¤¬¡¢Ä»¶ô¤¬²ÏÆ¸¾®ÁÎ¤ò¥Õ¥©¡¼¥ë¤·¤ÆÅìµþ½÷»ÒÀª¤¬¿·²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ë½÷»Ë¤ÏÈá¤·¤ÃæÇ¯¡¦°æ¾å²í±û¤Î²½¿È¡¦µðÂç²ÏÆ¸¤òÂÓÆ±¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç²ðÆþ¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¡¢²ÏÆ¸¾®ÁÎÇÔÂà¤Î¸¶°ø¤Ë¤È¤Ê¤êÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤À¤±¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡Âç²ñ¤ÎÀ®¸ù¤Ë¥×¥ßÂåÉ½¤Ï¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£²²ó¤Î¶½¹Ô¤òÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÀõÌî¼ÒÄ¹¤¬£²£°Ç¯´ÖÂçÀÚ¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¿£É£×£Á¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤µ¤é¤ËÈôÌö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿·½É£²ÃúÌÜº²¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£