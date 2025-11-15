回を重ねるごとに《面白い》と盛り上がってきている間宮祥太朗（32）、新木優子（31＝写真）がダブル主演の「良いこと悪いこと」（日本テレビ系＝土曜夜9時）。11月8日放送の第5話の平均視聴率は世帯5.2％、個人3.1％（関東地区＝ビデオリサーチ調べ）とイマイチだが、テレビの無料配信サービスTVerのお気に入り登録数は107万（14日現在）。目下、秋ドラマの中ではなんと2位だ。

「1位はもはや社会現象となっている『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）で、現在159万。差が大きいので逆転は難しそうですが、『良いこと』もコツコツと登録数を伸ばしている。小学校の同級生たちの間で起きた連続殺人事件の謎を解き明かす“考察モノ”で、脚本のガク カワサキさんの手腕で犯人が誰かさっぱり分からないのがいい。考察のしがいがあるともっぱらです」（エンタメサイト編集者）

小学生の頃はクラスのリーダー的存在で「キング」と呼ばれていた高木将役を間宮が、小学校の同級生で過去に高木らからイジメられた過去を持ち、現在は「美人すぎる記者」として活躍している猿橋園子役を新木が演じている。

レビューサイトFilmarksでの評価も5点満点で3.8と高評価で、《続きが気になる》《予想以上に面白い！》《久しぶりに沼る考察ドラマありがとうございます！》などとリアクションも上々だ。

「新木優子さんはたたずむだけで高貴さやミステリアスさ醸し出せる女優さん。そこが今回のような謎だらけの物語にぴったりで、彼女の起用はドラマ人気に間違いなくひと役買っています」と、ドラマウオッチャーで芸能ライターの山下真夏氏はこう続ける。

「憂いのある表情もよく似合い、園子がイジメられていた小学生時代を思い出すシーンでは、心情が痛いほど伝わってきて胸がキュっとなる。身長165センチと長身で手足が長く、どんな衣装も映えるんですよね。2024年公開の映画『キングダム 大将軍の帰還』で摎を演じた際も衣装が抜群に似合うな、と。伸びやかな姿形を生かした戦闘シーンも良かった。一方、自身のインスタではプライベート写真が満載で、弾けるような笑顔も多い。新木さんのインスタはなかなか“ギャップ萌え”なので必見ですよ」

■女性からの支持も

新木は男性だけではなく、女性からも《憧れる》として支持が厚く、「業界内ではサスペンスが似合う“考察ドラマの女王”なんて声も出始めた」（スポーツ紙芸能デスク）。間宮も固定ファンをしっかり掴んでおり、主演2人の安定した人気があるからこそ好調なのだろうが、ほぼ全員が怪しく見える他のキャストたちも注目されている。

「キングの妻・加奈を演じる、徳永えりさん。いつも意味ありげな表情でキングを見ている。それが夫婦としての倦怠を示すものなのか、はたまた……徳永さんは高い演技力を持っているので、犯人として狂気を見せてくれてもかなり見応えがあるものになるはず。ネット上の予想で犯人ド本命として多く名前が挙がっているのは、スナック経営の今國を演じる戸塚純貴さんのようですけれど……」（前出のスポーツ紙芸能デスク）

15日には第6話を放送と中盤戦に突入。謎はますます深まりそうだ。

◇ ◇ ◇

