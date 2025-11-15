【山粼武司 これが俺の生きる道】#50

【これが俺の生きる道】福留孝介の飽くなき向上心…首位打者を取っても「物足りない。3割5分は打ちたい」

2001年1月はハワイでの自主トレを計画していた。後輩の落合英二、種田仁、小山伸一郎、プロ2年目を終えたばかりの福留孝介も連れていく予定だった。

が、それを知った星野仙一監督は、「何！？ ハワイなんか行っとる場合か！ 全員伊良湖に行け！」と一喝。すっかりビビってしまった落合、種田、小山は「先輩、今回はやめときます……」とハワイ行きを断念した。

しかし、俺は「いや、僕はハワイで自主トレしたいので、伊良湖には行きません」とキッパリ。孝介もこう言い切った。

「僕もハワイに行きます。ハワイから戻ってきて、伊良湖に合流したとき、体が動けたらいいんですよね。自分でできますので」

すると、星野監督、「それなら行ってくればええやないか。好きにしろ」と手のひら返しである。

ハワイという場所柄、遊んでいると思っている人も結構いるが、現地ではとにかく歩き、走り込んだ。

毎日、最低20キロ。朝は宿泊先のホテルから球場まで1時間ウオーキング。球場でランニングをして、ホテルまで歩いて帰る。午後からゴルフ1ラウンドをカートなしでプレーして、ゴルフ場からホテルまで1時間ランニング。夕食を食べにホテルから市街地まで5〜6キロの距離を1時間くらいかけて歩いて行き、帰りもホテルまで歩いた。

春季キャンプに入れば嫌というほどバットを振る。だから自主トレではキャンプまでにしっかり足が動くようにしておきたい、というのが俺のスタンスだった。

ちなみに、俺が1時間かけてようやくレストランに着く頃、孝介は車でさっそうと登場。食事が終わると、車で先に帰らせ、俺はまた歩いてホテルへ戻っていた。

ホテルに着き、夜20時くらいになると、もうやることもない。そこで、孝介と男2人、ジャグジープールに入り、ハワイ島の夜空いっぱいに輝く星を眺めながら、「星キレイだな……」と言って次の日に備え、後半になると、オアフ島に場所を移してトレーニングを続けた。

ある朝、部屋の電話に叩き起こされた。まだ午前7時。こんな時間にダレが……と受話器を取ると、日本語で「おはよう」と言う声。フランクな物言いは孝介じゃない。

「え、誰？」

「分からないんですか？」

急に敬語になった。

声の主はなんと……。

（山粼武司／元プロ野球選手）