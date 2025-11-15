加藤茶（C）ORICON NewS inc.

　体調不良で今月12日のイベントを欠席したザ・ドリフターズの加藤茶（82）が15日、自身のXを更新。体調の回復を報告した。

【画像】「元気になりました」回復を報告した加藤茶の投稿

　加藤は12日に鹿児島で行われる予定だった『ザ・ドリフターズ展』へのオープニングゲストとしての出演を、体調不良のため、見合わせた。

　ファンからは心配の声も寄せられたが、この日の投稿では「皆さん心配おかけして　すんずれいしました。元気になりました」と報告。16日に広島でトークショーを妻の綾菜とともに出演することを告知した。

　この投稿には「回復して良かった」「おかえりなさい」など回復を喜ぶ声が寄せられた。