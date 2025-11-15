フリーアナウンサーの有働由美子（５６）とタレントの松嶋尚美（５３）が１５日、都内で行われた「今こそ始める！笑顔の毎日のために 尿トラブル対策セミナー」に出席した。

大人女性のリアルな声を拾い上げながらのトークを展開。松嶋は出産後は特に尿漏れの悩みが大きくなったといい、バラエティー番組などでもトラブルをエピソードトークとして話すほどだった。

この日も、有働アナウンサーからエピソードを聞かれると、子ども２人と夫の前で完全に漏らしたことを明かした。「家族で家に帰ってきてトイレに行きたかったから、早く家を開けて入りたかたんですけど、そんな時に限って、カギがカバンの中でどこにいったのか分からなくなって、そのカギを探すのは私はもう無理だから、おしっこしたいから。旦那に『探して』と言っている間、子どもらも『ママがトイレだって早く』って切羽詰まる中、私はもう無理で全部出ました。玄関で全部漏らしました。１滴残らず全部漏らしました」と語り、笑いを誘った。

「旦那は『あー』という感じで、子どもたちは見て見ぬふりをしてくれました。『ママ、かわいそう〜』言うて」と家族の反応も振り返った。

松嶋は「我慢できると思っても０秒で我慢できなくなる」と話すと会場も共感。その上で「尿漏れのせいで行動を制限するのはやめましょう」と呼びかけ、有働も「行動を制限するのは残念。尿トラブルで制限することが少しでも減るようにアイデアを持って帰っていただけたら」とセミナーの意義を語った。