¥¯¥ÞÁø¶ø³ÎÎ¨AI¤ÇÍ½Â¬¡¢¾åÃÒÂç¡¡½©ÅÄ¸©¤Ê¤É19ÃÏ°è¤ÎÃÏ¿Þ¸ø³«
¡¡¾åÃÒÂç¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢»¥ËÚ»Ô¤ä½©ÅÄ¸©¤Ê¤É19ÃÏ°è¤Ç¥¯¥Þ¤ÈÁø¶ø¤¹¤ë³ÎÎ¨¤ò¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ÇÍ½Â¬¤·¤¿ÃÏ¿Þ¡Ö¥¯¥ÞÁø¶øAIÍ½Â¬¥Þ¥Ã¥×¡×¤ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤ä»Ô³¹ÃÏ¤Ø¤Î½ÐË×¤¬³ÆÃÏ¤ÇÁê¼¡¤°Ãæ¡¢½»Ì±¤ä´Ñ¸÷µÒ¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤ËÃí°Õ´µ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤È¥¯¥Þ¤ÎÀÜ¶á¤òËÉ¤°¤Î¤¬ÁÀ¤¤¡£
¡¡¿¼ÂôÍ¤²ð½Ú¶µ¼ø¡Ê¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡Ë¤é¤Ï¡¢²áµî1¡Á3Ç¯¤Î¥¯¥Þ½ÐË×¾ðÊó¤ä¿¹ÎÓ¤Ê¤É¤Î´Ä¶¾ò·ï¡¢Æ»Ï©¤ÎÇÛÃÖ¡¢¿Í¸ýÊ¬ÉÛ¤«¤é¥¯¥Þ¤È¿Í´Ö¤¬Áø¶ø¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òAI¤ÇÍ½Â¬¤¹¤ë¼êË¡¤ò³«È¯¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»³¿þ¤ä¡¢¥¯¥Þ¤¬¿È¤òÀø¤á¤Æ°ÜÆ°¤·¤ä¤¹¤¤Àî±è¤¤¡¢»³´Ö¤ÎÆ»Ï©¡¢¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤ÀÃÏ°è¤Ç¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼êË¡¤ò´ð¤Ë¡¢1¥¥í»ÍÊý¤´¤È¤ÎÁø¶ø³ÎÎ¨¤ò0¡Á20¡ó¤Î¡ÖÄã¤¤¡×¤«¤é80¡Á100¡ó¤Î¡ÖÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡×¤Þ¤Ç¡¢20¡ó¹ï¤ß¤Ç5ÃÊ³¬É¾²Á¤Ë¿§Ê¬¤±¤·¤¿Í½Â¬ÃÏ¿Þ¤ò10·î20Æü¤«¤é¸ø³«¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤Ï¾å¤«¤é3ÈÖÌÜ¤ËÅö¤¿¤ë¡Ö¤ä¤ä¹â¤¤¡×¤«¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆ±4ÈÖÌÜ¤Î¡Ö²ÄÇ½À¤¢¤ê¡×¤«¤é¤Î·Ù²ü¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£