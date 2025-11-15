Photo: SUMA-KIYO

過ごしやすい気候の秋は、旅行やアウトドアへ出かけるには最高のシーズン。

写真や動画を撮影する機会も増えていきます。

そこで役立つのが「自撮り棒」や「三脚」といった撮影アイテムですが、あれもこれも持ち歩いて、荷物が増えてしまうのは避けたいんですよね。

4つの機能で撮影シーンを完全カバー

「Ulanzi JJ03」

そんな悩みを解決してくれたのが、この「Ulanzi JJ03」。撮影に便利な4つの機能がひとつにまとまったアイテムです。

対応しているのは、磁力で脱着できるMagSafeに対応したiPhone（iPhone 12以降）。

背面を近づけるだけで「ピタッ」と装着できるので、すぐに撮影を始められます。

まず、ひとつ目の機能は自撮り棒。

本体は235mmから最大380mmまで伸縮でき、シーンに応じて自由に長さを調整できます。

ふたつ目は、ハンドグリップとしての使い方。

本体をコンパクトに折りたたんで握れば、動画撮影用のグリップに早変わり！

歩きながらのVlogや、子どもやペットを追いかけながらの撮影でも安定感があり、手ブレを抑えて撮影することができました。

3つ目は、三脚としての使い方。

集合写真などの撮影用としてだけでなく、机の上に置いて動画を視聴したり、オンライン会議でスタンド代わりに使ったりと、幅広いシーンで重宝しています。

Ulanzi JJ03 3,267円 Amazonで見る PR PR 4,299円 楽天で購入する PR PR

離れた場所から自在にシャッター操作

ここまででも充分に多機能ですが、4つ目はなんとリモコンまで備わっているんです。

BluetoothでiPhoneと接続することができ、少し離れた位置からでもシャッターを切ることが可能。

集合写真や、風景を背景にしたソロショットでも、自分でタイミングを操作できるのでとても便利です。

常にグリップにつけておけば紛失防止にも◎

また、リモコンはグリップ部分に装着することも可能。

ハンドグリップとして使用するときには、一眼レフカメラのように人差し指で小気味良くシャッターを切ることができます。

抜群の携帯性で、いつでもどこでも

以上が「Ulanzi JJ03」に備わっている4つの機能でしたが、5つ目といっても過言ではないのが携帯性。

手のひらに収まるコンパクトサイズで、重さは約125gと一般的なスマホの2/3ほどの軽さしかありません。

バッグにカラビナなどで取り付けておけば、移動中でも邪魔にならず、使いたい瞬間にさっと取り出せます。

スマホグリップ、自撮り棒、三脚、リモコンという4つの機能を兼ね備えた「Ulanzi JJ03」。一度使えば、その便利さにきっと手放せなくなるはずです。

