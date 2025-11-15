中国・河南省鄭州市で十代前半の男児が「低身長症」と誤診され、不必要な注射を数百回にわたって受けていたことが分かった。中国メディアの斉魯晩報が13日に報じた。

母親の李（リー）さんによると、2年前、男児の身長が同年代の子たちよりも低かったため病院で検査を受けさせたところ、「低身長症」と診断された。しかし、後にこれが誤診だったことが発覚した。

男児は半年間にわたり成長ホルモン注射を受け続けた結果、1型糖尿病になった。その後、毎日4回のインスリン注射も含めるとこれまでに計2940回の注射を受けているといい、李さんは「体中が針穴だらけになってしまった」と嘆いた。

専門家の鑑定書では、「男児の『低身長症』との最初の診断は誤りである。病院側の診療行為（成長ホルモンの投与等）には過失が存在し、その過失と男児の損害には一定の因果関係がある」と指摘した。

一方で、1型糖尿病は主に自己免疫系の異常によって引き起こされるとされており、男児自身に発症の生理的基盤があった可能性があることから、「病院側の過失は二次的な原因（主たる原因ではない）」としている。

李さんらは病院側を相手に訴訟を起こしており、病院側は「裁判所の判決に従って相応の責任を負う」と表明している。

中国のネットユーザーからは「誤診が主な原因ではないってどういうことだ？」「大きい病気の場合は絶対にセカンドオピニオンを利用した方がいい」「身長は遺伝子によって決まる。異常なほどの低身長でない限り治療は不要」「うちの子も背が低いから成長ホルモン注射を打たせたかったけど、医師から副作用を聞いてやめた」などのコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）