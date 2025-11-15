決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … カバー、フルッタ、プレイド (11月7日～13日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から14日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.2 ヒーハイスト <6433>
26年3月期の連結経常損益を従来予想の5700万円の黒字→2億9500万円の赤字(前期は1億8900万円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<3803> イメージ情報 東Ｇ -37.08 11/13 上期 赤拡
<6433> ヒーハイスト 東Ｓ -33.04 11/12 上期 赤拡
<7320> Ｓｏｌｖｖｙ 東Ｇ -28.27 11/12 1Q -21.46
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ -26.36 11/11 上期 47.36
<3131> シンデンハイ 東Ｓ -25.82 11/11 上期 -39.67
<5138> リベース 東Ｇ -25.41 11/13 上期 -68.69
<241A> ＲＯＸＸ 東Ｇ -24.34 11/11 本決算 黒転
<5729> 日精鉱 東Ｓ -23.00 11/ 7 上期 439.12
<4419> フィナＨＤ 東Ｇ -22.65 11/12 上期 -13.43
<5858> ＳＴＧ 東Ｇ -22.37 11/13 上期 -50.49
<4069> ブルーミーム 東Ｇ -22.35 11/13 上期 黒転
<2586> フルッタ 東Ｇ -21.76 11/13 上期 266.67
<7094> ネクストーン 東Ｇ -21.64 11/11 上期 50.88
<3842> ネクスジェン 東Ｓ -20.63 11/ 7 上期 79.05
<8107> キムラタン 東Ｓ -20.45 11/12 上期 赤縮
<6840> ＡＫＩＢＡ 東Ｓ -20.44 11/12 上期 139.45
<6022> 赤阪鉄 東Ｓ -20.00 11/ 7 上期 450.00
<6574> コンヴァノ 東Ｇ -19.42 11/13 上期 黒転
<7066> ピアズ 東Ｇ -18.37 11/13 本決算 -35.61
<4056> ニューラルＧ 東Ｇ -18.09 11/10 3Q 赤縮
<4192> スパイダー 東Ｇ -17.99 11/13 3Q 赤縮
<6138> ダイジェト 東Ｓ -17.43 11/ 7 上期 530.00
<6666> リバーエレク 東Ｓ -17.14 11/ 7 上期 赤拡
<4316> ビーマップ 東Ｇ -16.88 11/11 上期 赤縮
<4165> プレイド 東Ｇ -16.70 11/12 本決算 29.13
<2970> グッドライフ 東Ｓ -16.42 11/10 3Q 57.13
<9557> エアクロ 東Ｇ -16.38 11/11 1Q 赤転
<7505> 扶桑電通 東Ｓ -16.19 11/11 本決算 -33.11
<5254> Ａｒｅｎｔ 東Ｇ -15.52 11/13 1Q -44.52
<281A> インフォメテ 東Ｇ -14.64 11/13 3Q 赤転
<387A> フラー 東Ｇ -14.45 11/12 1Q －
<6855> 電子材料 東Ｓ -13.92 11/ 7 上期 22.71
<4100> 戸田工 東Ｓ -13.49 11/11 上期 黒転
<5028> セカンドＸ 東Ｇ -13.43 11/13 3Q 170.73
<4074> ラキール 東Ｇ -12.91 11/13 3Q -0.20
<3628> データＨＲ 東Ｇ -12.56 11/10 上期 －
<8226> 理経 東Ｓ -12.38 11/10 上期 -3.16
<336A> ダイナマップ 東Ｇ -12.33 11/13 上期 赤縮
<5253> カバー 東Ｇ -12.21 11/11 上期 -18.99
<3624> アクセルＭ 東Ｇ -11.86 11/13 本決算 赤縮
<6228> ＪＥＴ 東Ｓ -11.69 11/ 7 3Q 赤転
<4838> ＳＳＳＫＨＤ 東Ｓ -11.59 11/13 上期 137.29
<8152> ソマール 東Ｓ -11.48 11/10 上期 -15.07
<9204> スカイマーク 東Ｇ -11.19 11/13 上期 416.84
<4783> ＮＣＤ 東Ｓ -11.10 11/ 7 上期 -24.75
<9338> インフォＲ 東Ｇ -11.05 11/12 3Q -12.11
<4888> ステラファ 東Ｇ -11.00 11/13 上期 赤拡
<9753> ＩＸナレッジ 東Ｓ -10.98 11/10 上期 16.84
<7906> ヨネックス 東Ｓ -10.96 11/ 7 上期 11.64
<9342> スマサポ 東Ｇ -10.85 11/13 本決算 20.42
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした14日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
