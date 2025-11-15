―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から14日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.2　ヒーハイスト <6433>
　26年3月期の連結経常損益を従来予想の5700万円の黒字→2億9500万円の赤字(前期は1億8900万円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3803> イメージ情報 　東Ｇ 　 -37.08 　 11/13　　上期　　　　赤拡
<6433> ヒーハイスト 　東Ｓ 　 -33.04 　 11/12　　上期　　　　赤拡
<7320> Ｓｏｌｖｖｙ 　東Ｇ 　 -28.27 　 11/12　　　1Q　　　-21.46
<7318> セレンＨＤ 　　東Ｇ 　 -26.36 　 11/11　　上期　　　 47.36
<3131> シンデンハイ 　東Ｓ 　 -25.82 　 11/11　　上期　　　-39.67

<5138> リベース 　　　東Ｇ 　 -25.41 　 11/13　　上期　　　-68.69
<241A> ＲＯＸＸ 　　　東Ｇ 　 -24.34 　 11/11　本決算　　　　黒転
<5729> 日精鉱 　　　　東Ｓ 　 -23.00 　 11/ 7　　上期　　　439.12
<4419> フィナＨＤ 　　東Ｇ 　 -22.65 　 11/12　　上期　　　-13.43
<5858> ＳＴＧ 　　　　東Ｇ 　 -22.37 　 11/13　　上期　　　-50.49

<4069> ブルーミーム 　東Ｇ 　 -22.35 　 11/13　　上期　　　　黒転
<2586> フルッタ 　　　東Ｇ 　 -21.76 　 11/13　　上期　　　266.67
<7094> ネクストーン 　東Ｇ 　 -21.64 　 11/11　　上期　　　 50.88
<3842> ネクスジェン 　東Ｓ 　 -20.63 　 11/ 7　　上期　　　 79.05
<8107> キムラタン 　　東Ｓ 　 -20.45 　 11/12　　上期　　　　赤縮

<6840> ＡＫＩＢＡ 　　東Ｓ 　 -20.44 　 11/12　　上期　　　139.45
<6022> 赤阪鉄 　　　　東Ｓ 　 -20.00 　 11/ 7　　上期　　　450.00
<6574> コンヴァノ 　　東Ｇ 　 -19.42 　 11/13　　上期　　　　黒転
<7066> ピアズ 　　　　東Ｇ 　 -18.37 　 11/13　本決算　　　-35.61
<4056> ニューラルＧ 　東Ｇ 　 -18.09 　 11/10　　　3Q　　　　赤縮

<4192> スパイダー 　　東Ｇ 　 -17.99 　 11/13　　　3Q　　　　赤縮
<6138> ダイジェト 　　東Ｓ 　 -17.43 　 11/ 7　　上期　　　530.00
<6666> リバーエレク 　東Ｓ 　 -17.14 　 11/ 7　　上期　　　　赤拡
<4316> ビーマップ 　　東Ｇ 　 -16.88 　 11/11　　上期　　　　赤縮
<4165> プレイド 　　　東Ｇ 　 -16.70 　 11/12　本決算　　　 29.13

<2970> グッドライフ 　東Ｓ 　 -16.42 　 11/10　　　3Q　　　 57.13
<9557> エアクロ 　　　東Ｇ 　 -16.38 　 11/11　　　1Q　　　　赤転
<7505> 扶桑電通 　　　東Ｓ 　 -16.19 　 11/11　本決算　　　-33.11
<5254> Ａｒｅｎｔ 　　東Ｇ 　 -15.52 　 11/13　　　1Q　　　-44.52
<281A> インフォメテ 　東Ｇ 　 -14.64 　 11/13　　　3Q　　　　赤転

<387A> フラー 　　　　東Ｇ 　 -14.45 　 11/12　　　1Q　　　　　－
<6855> 電子材料 　　　東Ｓ 　 -13.92 　 11/ 7　　上期　　　 22.71
<4100> 戸田工 　　　　東Ｓ 　 -13.49 　 11/11　　上期　　　　黒転
<5028> セカンドＸ 　　東Ｇ 　 -13.43 　 11/13　　　3Q　　　170.73
<4074> ラキール 　　　東Ｇ 　 -12.91 　 11/13　　　3Q　　　 -0.20

<3628> データＨＲ 　　東Ｇ 　 -12.56 　 11/10　　上期　　　　　－
<8226> 理経 　　　　　東Ｓ 　 -12.38 　 11/10　　上期　　　 -3.16
<336A> ダイナマップ 　東Ｇ 　 -12.33 　 11/13　　上期　　　　赤縮
<5253> カバー 　　　　東Ｇ 　 -12.21 　 11/11　　上期　　　-18.99
<3624> アクセルＭ 　　東Ｇ 　 -11.86 　 11/13　本決算　　　　赤縮

<6228> ＪＥＴ 　　　　東Ｓ 　 -11.69 　 11/ 7　　　3Q　　　　赤転
<4838> ＳＳＳＫＨＤ 　東Ｓ 　 -11.59 　 11/13　　上期　　　137.29
<8152> ソマール 　　　東Ｓ 　 -11.48 　 11/10　　上期　　　-15.07
<9204> スカイマーク 　東Ｇ 　 -11.19 　 11/13　　上期　　　416.84
<4783> ＮＣＤ 　　　　東Ｓ 　 -11.10 　 11/ 7　　上期　　　-24.75

<9338> インフォＲ 　　東Ｇ 　 -11.05 　 11/12　　　3Q　　　-12.11
<4888> ステラファ 　　東Ｇ 　 -11.00 　 11/13　　上期　　　　赤拡
<9753> ＩＸナレッジ 　東Ｓ 　 -10.98 　 11/10　　上期　　　 16.84
<7906> ヨネックス 　　東Ｓ 　 -10.96 　 11/ 7　　上期　　　 11.64
<9342> スマサポ 　　　東Ｇ 　 -10.85 　 11/13　本決算　　　 20.42

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした14日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース