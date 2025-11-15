―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から14日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　札臨 <9776>
　26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比13.4％増の3.8億円に伸び、通期計画の7.7億円に対する進捗率は50.5％となり、5年平均の47.9％とほぼ同水準だった。

★No.3　パリミキＨＤ <7455>
　26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比25.0％増の14.7億円に伸び、通期計画の17.4億円に対する進捗率は84.4％に達し、5年平均の55.5％も上回った。

★No.4　アウトルック <5596>
　26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比24.4％増の2.6億円に伸び、通期計画の5.8億円に対する進捗率は前年同期の42.7％を上回る45.7％に達した。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<9776> 札臨 　　　　　東Ｓ 　 +73.36 　 11/ 7　　上期　　　 13.41
<9322> 川西倉 　　　　東Ｓ 　 +52.07 　 11/12　　上期　　　 -3.21
<7455> パリミキＨＤ 　東Ｓ 　 +49.73 　 11/12　　上期　　　 25.00
<5596> アウトルック 　東Ｇ 　 +46.08 　 11/12　　上期　　　 24.41
<7635> 杉田エース 　　東Ｓ 　 +43.51 　 11/12　　上期　　　　黒転

<1841> サンユ 　　　　東Ｓ 　 +42.10 　 11/12　　上期　　　 12.75
<6676> ＢＵＦ 　　　　東Ｓ 　 +34.57 　 11/12　　上期　　　 76.18
<4570> 免疫生物研 　　東Ｇ 　 +31.77 　 11/13　　上期　　　132.81
<7806> ＭＴＧ 　　　　東Ｇ 　 +31.03 　 11/11　本決算　　　 21.14
<4255> ＴＨＥＣＯＯ 　東Ｇ 　 +30.21 　 11/13　　　3Q　　　　黒転

<1768> ソネック 　　　東Ｓ 　 +28.76 　 11/ 7　　上期　　　478.83
<421A> ムービン 　　　東Ｇ 　 +28.59 　 11/12　　　3Q　　　　　－
<4588> オンコリス 　　東Ｇ 　 +27.35 　 11/ 7　　　3Q　　　　赤拡
<6834> 精工技研 　　　東Ｓ 　 +26.11 　 11/13　　上期　　　172.85
<3422> Ｊ－ＭＡＸ 　　東Ｓ 　 +25.29 　 11/ 7　　上期　　　　黒転

<2903> シノブフズ 　　東Ｓ 　 +24.77 　 11/ 7　　上期　　　 10.89
<5137> スマートＤ 　　東Ｇ 　 +23.29 　 11/13　本決算　　　 95.95
<4667> アイサンテク 　東Ｓ 　 +22.59 　 11/12　　上期　　　208.96
<3386> コスモバイオ 　東Ｓ 　 +20.95 　 11/ 7　　　3Q　　　 -3.91
<2981> ランディクス 　東Ｇ 　 +20.78 　 11/11　　上期　　　127.52

<6862> ミナトＨＤ 　　東Ｓ 　 +20.54 　 11/11　　上期　　　 62.04
<5268> 旭コン 　　　　東Ｓ 　 +19.86 　 11/ 7　　上期　　　-70.47
<6907> ジオマテック 　東Ｓ 　 +19.79 　 11/ 7　　上期　　　189.42
<4286> ＣＬＨＤ 　　　東Ｓ 　 +19.60 　 11/ 7　　　3Q　　　475.49
<166A> タスキＨＤ 　　東Ｇ 　 +19.53 　 11/11　本決算　　　 19.11

<157A> Ｇモンスター 　東Ｇ 　 +18.64 　 11/13　　　1Q　　　　赤縮
<2180> サニーサイド 　東Ｓ 　 +18.52 　 11/13　　　1Q　　　221.76
<6743> 大同信 　　　　東Ｓ 　 +17.50 　 11/ 7　　上期　　　132.14
<9446> サカイＨＤ 　　東Ｓ 　 +17.46 　 11/13　本決算　　　　6.38
<5258> ＴＭＮ 　　　　東Ｇ 　 +17.35 　 11/13　　上期　　　　赤縮

<8789> フィンテック 　東Ｓ 　 +16.36 　 11/ 7　本決算　　　 23.38
<4288> アズジェント 　東Ｓ 　 +16.30 　 11/13　　上期　　　　黒転
<4937> ワクー 　　　　東Ｇ 　 +16.11 　 11/13　本決算　　　 93.42
<4256> サインド 　　　東Ｇ 　 +15.77 　 11/13　　上期　　　 16.79
<194A> ウルフハンド 　東Ｇ 　 +15.77 　 11/13　　　1Q　　　 76.09

<1736> オーテック 　　東Ｓ 　 +15.15 　 11/10　　上期　　　130.63
<300A> ＭＩＣ 　　　　東Ｓ 　 +15.04 　 11/13　　上期　　　105.11
<4371> ＣＣＴ 　　　　東Ｇ 　 +14.55 　 11/13　　　3Q　　　 -4.15
<147A> ソラコム 　　　東Ｇ 　 +14.36 　 11/12　　上期　　　200.00
<6039> 動物高度医療 　東Ｇ 　 +14.29 　 11/13　　上期　　　 67.81

<3787> テクノマセマ 　東Ｓ 　 +14.05 　 11/12　　上期　　　　赤縮
<2385> 総医研ＨＤ 　　東Ｇ 　 +13.71 　 11/13　　　1Q　　　　黒転
<9221> フルハシＥ 　　東Ｓ 　 +13.56 　 11/12　　上期　　　-24.77
<4966> 上村工 　　　　東Ｓ 　 +13.16 　 11/10　　上期　　　 -1.66
<6803> ティアック 　　東Ｓ 　 +13.04 　 11/ 7　　上期　　　　赤縮

<4386> ＳＩＧＧ 　　　東Ｓ 　 +12.84 　 11/13　　上期　　　 -1.37
<438A> インフ 　　　　東Ｇ 　 +12.54 　 11/12　　上期　　　　　－
<7927> ムトー精工 　　東Ｓ 　 +12.47 　 11/13　　上期　　　 21.22
<7722> 国際計測 　　　東Ｓ 　 +12.03 　 11/ 7　　上期　　　614.47
<6989> 北電工 　　　　東Ｓ 　 +11.86 　 11/10　　上期　　　 45.91

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした14日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース