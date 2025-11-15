決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … インフ、オンコリス、ＭＴＧ (11月7日～13日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から14日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.1 札臨 <9776>
26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比13.4％増の3.8億円に伸び、通期計画の7.7億円に対する進捗率は50.5％となり、5年平均の47.9％とほぼ同水準だった。
★No.3 パリミキＨＤ <7455>
26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比25.0％増の14.7億円に伸び、通期計画の17.4億円に対する進捗率は84.4％に達し、5年平均の55.5％も上回った。
★No.4 アウトルック <5596>
26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比24.4％増の2.6億円に伸び、通期計画の5.8億円に対する進捗率は前年同期の42.7％を上回る45.7％に達した。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<9776> 札臨 東Ｓ +73.36 11/ 7 上期 13.41
<9322> 川西倉 東Ｓ +52.07 11/12 上期 -3.21
<7455> パリミキＨＤ 東Ｓ +49.73 11/12 上期 25.00
<5596> アウトルック 東Ｇ +46.08 11/12 上期 24.41
<7635> 杉田エース 東Ｓ +43.51 11/12 上期 黒転
<1841> サンユ 東Ｓ +42.10 11/12 上期 12.75
<6676> ＢＵＦ 東Ｓ +34.57 11/12 上期 76.18
<4570> 免疫生物研 東Ｇ +31.77 11/13 上期 132.81
<7806> ＭＴＧ 東Ｇ +31.03 11/11 本決算 21.14
<4255> ＴＨＥＣＯＯ 東Ｇ +30.21 11/13 3Q 黒転
<1768> ソネック 東Ｓ +28.76 11/ 7 上期 478.83
<421A> ムービン 東Ｇ +28.59 11/12 3Q －
<4588> オンコリス 東Ｇ +27.35 11/ 7 3Q 赤拡
<6834> 精工技研 東Ｓ +26.11 11/13 上期 172.85
<3422> Ｊ－ＭＡＸ 東Ｓ +25.29 11/ 7 上期 黒転
<2903> シノブフズ 東Ｓ +24.77 11/ 7 上期 10.89
<5137> スマートＤ 東Ｇ +23.29 11/13 本決算 95.95
<4667> アイサンテク 東Ｓ +22.59 11/12 上期 208.96
<3386> コスモバイオ 東Ｓ +20.95 11/ 7 3Q -3.91
<2981> ランディクス 東Ｇ +20.78 11/11 上期 127.52
<6862> ミナトＨＤ 東Ｓ +20.54 11/11 上期 62.04
<5268> 旭コン 東Ｓ +19.86 11/ 7 上期 -70.47
<6907> ジオマテック 東Ｓ +19.79 11/ 7 上期 189.42
<4286> ＣＬＨＤ 東Ｓ +19.60 11/ 7 3Q 475.49
<166A> タスキＨＤ 東Ｇ +19.53 11/11 本決算 19.11
<157A> Ｇモンスター 東Ｇ +18.64 11/13 1Q 赤縮
<2180> サニーサイド 東Ｓ +18.52 11/13 1Q 221.76
<6743> 大同信 東Ｓ +17.50 11/ 7 上期 132.14
<9446> サカイＨＤ 東Ｓ +17.46 11/13 本決算 6.38
<5258> ＴＭＮ 東Ｇ +17.35 11/13 上期 赤縮
<8789> フィンテック 東Ｓ +16.36 11/ 7 本決算 23.38
<4288> アズジェント 東Ｓ +16.30 11/13 上期 黒転
<4937> ワクー 東Ｇ +16.11 11/13 本決算 93.42
<4256> サインド 東Ｇ +15.77 11/13 上期 16.79
<194A> ウルフハンド 東Ｇ +15.77 11/13 1Q 76.09
<1736> オーテック 東Ｓ +15.15 11/10 上期 130.63
<300A> ＭＩＣ 東Ｓ +15.04 11/13 上期 105.11
<4371> ＣＣＴ 東Ｇ +14.55 11/13 3Q -4.15
<147A> ソラコム 東Ｇ +14.36 11/12 上期 200.00
<6039> 動物高度医療 東Ｇ +14.29 11/13 上期 67.81
<3787> テクノマセマ 東Ｓ +14.05 11/12 上期 赤縮
<2385> 総医研ＨＤ 東Ｇ +13.71 11/13 1Q 黒転
<9221> フルハシＥ 東Ｓ +13.56 11/12 上期 -24.77
<4966> 上村工 東Ｓ +13.16 11/10 上期 -1.66
<6803> ティアック 東Ｓ +13.04 11/ 7 上期 赤縮
<4386> ＳＩＧＧ 東Ｓ +12.84 11/13 上期 -1.37
<438A> インフ 東Ｇ +12.54 11/12 上期 －
<7927> ムトー精工 東Ｓ +12.47 11/13 上期 21.22
<7722> 国際計測 東Ｓ +12.03 11/ 7 上期 614.47
<6989> 北電工 東Ｓ +11.86 11/10 上期 45.91
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした14日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
