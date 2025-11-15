【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 2−0 ガーナ代表（11月14日／豊田スタジアム）

【映像】超絶タッチの「急加速ドリブル」

日本代表のMF久保建英が細かいボールタッチから相手２人を瞬く間に突破。ファンが騒然となった。

日本代表は11月14日、国際親善試合でガーナ代表を2−0で撃破。右シャドーで先発した久保は、16分にプレアシストでMF南野拓実の先制点を演出すると、60分には見事なキープからMF堂安律の追加点をアシストするなど、勝利に大きく貢献した。

ここ数か月は怪我にも悩まされてきたが、動きの切れ味を抜群。それを象徴したのが、44分のワンシーンだ。

敵陣右サイドのタッチライン際で堂安からパスを受けた久保は、前方をDFジェローム・オポク、後方をDFデリック・ケーンに塞がれた。しかし、右足、左足、左足と細かいタッチを駆使しながら一気に急加速して２人の間を突破する。焦ったオポクは両手を久保の肩や腕にかけてファウル。まさに「ファウルでしか止められない」高速ドリブルだった。

「あんなデカい相手にすごいな」の声も

この一部始終はサッカーファンの間でも話題に。「タケうんま」「クイックネスすご」「体幹つよ」「2タッチ目で前に出れるのが久保建英」「久保くんレベチすぎるな」「あんなデカい相手にすごいな」「久保が永遠に上手い」「タケはファウルでしか止めらない」「やっぱ久保選手の切れ味エッグイす」などSNSでは驚きの声で溢れた。

日本の攻撃を牽引した久保は75分にベンチへ。続くボリビア戦（11月18日）でもその活躍に注目される。

（ABEMA／サッカー日本代表）

