政府は、大規模災害に備えた「病院船」の運用が来年１月から始まるのに合わせ、医師や看護師向けの研修制度を来年度からスタートさせる。

船内の特殊な環境に事前に慣れてもらうのが目的で、受講者情報を都道府県と共有し、初動時の迅速な要員確保につなげたい考えだ。

病院船は、大規模災害が発生した場合に被災地近くの港に派遣され、けが人を船内で治療したり、被災地外の医療機関へ運んだりする機能を持つ。国が民間のカーフェリーを借り上げる形で運用する計画で、年内に複数の船舶会社と契約を結ぶ予定だ。

船の中は通常の病院と異なり、曲がり角が多くて通路の幅も狭く、医療関係者の動線が変わってくる。船内に保管できる医薬品や医療品の数も限られる。患者搬送などで一定の習熟が求められるほか、治療にあたり備品を無駄なく使うための意識付けも必要となる。

このため政府は来年度、病院船に特化した研修制度を創設する。全国のＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）や日本赤十字社救護班などから希望者を募り、４〜５年かけて段階的に受講者を増やす。一定規模の医療人材を事前登録しておくことで、災害時にいつでも船を派遣できる態勢を目指す方針だ。

病院船は、東日本大震災や新型コロナウイルス禍を機に導入を求める声が高まり、２０２１年に議員立法で整備推進法が成立した。２０年度の試算によると、５００床規模の病院船を新造する場合、約４３０億円を要する。政府は当面、災害時に使用料を払って民間フェリーを借り上げる方針で、船内の車両甲板にテントを並べるなど、病床として使用する考えだ。将来的には、国が病院船専用の船を保有する計画となっている。

米国では、１０００床のベッドを備える海軍の病院船「マーシー」が、０４年のインドネシア・スマトラ島沖地震で出動した。コロナ禍では、肺炎以外の患者の療養にも使われた。