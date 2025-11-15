伊藤園レディス

国内女子ゴルフツアー・伊藤園レディスは15日、千葉・グレートアイランド倶楽部（6769ヤード、パー72）で第2日が行われている。首位から出た木村彩子（コンフェックス）が2番でホールインワンを達成し、賞金50万円を獲得。歓喜のリアクションも、マイクで拾われた一言が実況席の笑いを誘った。

見事な一撃が炸裂した。2番パー3、5番ユーティリティで放った打球はピン奥でワンバウンドし戻ってカップイン。自身ツアー初のホールインワンを達成し、万歳ポーズ。キャディーや他の選手とハイタッチし、飛び跳ねて喜んだ。

その直後、中継したU-NEXTのマイクから漏れたのは「絶対入ったよね？」の一言。前日、菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が12番パー3で放ったティーショットがカップ際のグリーンにめり込み“幻のホールインワン”が生まれたばかりとあって、思わず心配の声を上げていた。

中継したU-NEXTの実況席では、解説を務めた米山みどりプロが「ハハハ！ 昨日のことがあるから」と反応。実況の森下桂吉アナも「菅沼選手のことがあったのでちょっと心配になりましたか」と笑いを漏らしていた。



