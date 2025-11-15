U-17メキシコ代表と同じ宿舎

カタールで開催中のU-17ワールドカップ（W杯）でU-メキシコ代表が優勝候補のU-17アルゼンチン代表をPK戦の末に下し、ラウンド16へと駒を進めた。

ホテルに戻ると、大会期間中に交流を深めるU-17日本代表はメキシコチームを盛大に祝福した。

メキシコはF組3位で決勝トーナメントへ進んだ。ラウンド32の相手はD組を3連勝の首位で勝ち上がった強豪アルゼンチン。前半に1点を先制される展開となったが、後半に入ると得点の奪い合いとなり、2-2で決着はPK戦へともつれ込んだ。アルゼンチンは1人目のキッカーが失敗したのに対し、メキシコは5人全員が成功させて勝利を収めた。

メキシコ代表チームの公式Xは、試合後にチームがホテルに戻り、日本チームから盛大に祝福を受ける様子の動画を公開。両者は今大会中同じホテルに滞在しており、グループリーグから交流を深めてきた。

お互いの健闘を称え合う若き選手たちの姿にSNSのファンも反応。「最高じゃないか！！」「まだまだ見せてくれ」「一連の交流につられてこっちもメキシコ応援しちゃった」「こーいうのはほんといい」「和む」「頼む！決勝戦で当たるという夢を見せてくれ！！」と反響を呼んでいる。

日本は現地時間15日にラウンド32でU-17南アフリカ代表と対戦する。メキシコに続く勝利を手にすることができるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）