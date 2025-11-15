「ミニ丈に挑戦したい」→【ユニクロ】へ！ 大人世代でも安心♡「優秀スコート」

コーデが重たくなりがちな冬は、思い切ってミニ丈ボトムに挑戦するのもありかも！ ロングブーツやタイツに注目が集まる中で、合わせて取り入れたいアイテムです。そんな今だからチェックしておきたいのが【ユニクロ】の「スコート」。スカート見えしながら中はパンツ仕様だから、動きやすくて安心感も◎ 大人世代でも自然に取り入れられる上品なデザインで、いつもの冬スタイルに軽やかさをプラスしてくれるはずです。

ミニスカ風でもライニング付きで安心感たっぷり

【ユニクロ】「プリーツスコート」\2,990（税込）

ワイドなプリーツデザインがほどよく甘さを抑えて、プレッピーな印象を演出するスコート。インナーパンツ付きで、安心感のある設計が魅力です。動くたびにひらりと揺れる軽やかなシルエットで、冬の重たくなりがちなコーデに抜け感をプラス。タイツやレッグウォーマーなど季節感のあるアイテムと合わせれば、鮮度の高いスコートスタイルが完成します。

ジャケットと合わせたクラシカルな大人スタイルが◎

きちんと感のあるジャケットを羽織れば、キュートなプリーツスコートが一気に上品ムードに。オーバーサイズのジャケットとコンパクトなスコートの丈感の相性がよく、スタイルアップ効果も期待できます。落ち着いた色味を選べば、通勤にも対応できそう。大人の余裕を感じさせる、クラシカルな着こなしに仕上げてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@neni.mo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M