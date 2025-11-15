◆女子プロゴルフツアー 伊藤園レディス 第２日（１５日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、今大会優勝なら２試合を残して年間女王が決まるメルセデスランキング１位の佐久間朱莉（大東建託）が８バーディー、１ボギーの６５をマークして通算１０アンダーとし、２８位から急浮上。優勝争いに加わった。「ショットは昨日に続き良かった。パッティングが決まってくれたので流れ良くプレーできた」と笑顔で振り返った。

２番パー３は５ユーティリティーで５０センチにつけてバーディー。「ピンが左で気持ち悪かったけど、しっかりと思ったところに出せた。『あ、ちかー』って感じだった。完璧なショットが打てた」。３番パー５は９３ヤードの第３打を５０度のウェッジで２メートル半に運び、連続バーディーを奪い流れに乗った。

初日は年間ポイントレース２位の神谷そらが首位発進した。「意外と何も考えなかった。自分がビッグスコアを出せば面白い位置で最終日を迎えられるんじゃないかなと思っていたので、そらのことは考えずにプレーしていた」。積み上げてきた自信が、平常心での一打を生んだ。今大会を含めてシーズンは残り３試合。「（年間女王が）今週決まればラッキーだし、来週決まればラッキーだし。そんな感じでプレーしている」。最終日も自分のゴルフに集中するだけだ。