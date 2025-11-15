大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）の出場者が１４日に発表され、紅２０組、白１７組、特別企画２組の計３９組のアーティストが決まった。一方で、名前が無かった歌手にも注目が集まり…。その一人が、１０年連続で出場が途絶えた演歌歌手・山内惠介。本人や所属事務所が異例の声明を発表し、１５日にはＸ（旧ツイッター）で「山内惠介さん」がトレンド入りするほど反響が寄せられている。

紅白には２０１５年に初出場し、２４年まで１０年連続で出場していた山内。出場者の発表があった１４日午後、自身のブログを更新し「ファンの皆様へ」と題して「本日発表になりました『ＮＨＫ紅白歌合戦』の出場者に、山内惠介は選ばれませんでした」と報告。「僕自身の不徳の致すところです…ファンの皆様の応援は本当に素晴らしく、２５周年を大いに盛り上げていただき祝福して下さり、本当に有り難うございます」とショックな気持ちをにじませた。

同日、公式サイトでも「ご報告」と題し、「三井エージェンシー スタッフ一同」の名義でコメントが掲載された。「本日発表となりました『第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦』につきまして、山内惠介は本年の出場が叶いませんでした」と落選を報告。「２５周年という節目の年に紅白の舞台に立てなかったことは残念ではありますが、今年一年、全国を巡り、皆さまの拍手と笑顔に包まれながら歌をお届けできたことは、どんな舞台よりも深く心がつながったと感じています」と前を向き「これからも、山内惠介は歌うことへの感謝と真心を胸に、歩み続けてまいります。いつも支えてくださる皆さまに、心より感謝申し上げます」とつづられた。

紅白出場を望んでいたにも関わらず落選したアーティストがコメントする例は過去にもある。今年念願の初出場を果たした女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」だが、昨年はラインナップに名前がなく、メンバーの早瀬ノエルは自身のＸ（旧ツイッター）で「期待しててくれた事にありがとうの気持ちと、中途半端に期待させてしまった事にごめんなさいという気持ちです」とファンに謝罪。松本かれんは「みんなが一緒に叶えようっていっぱい応援してくれたからかれん達今年もいっぱい大きくなれた」と悔しい気持ちを必死に抑えた。

また２０２３年には、連続出場が４年で途絶えた「日向坂４６」のメンバーが続々とブログを更新し謝罪する事態に。金村美玖は当時の投稿で「紅白出場には至りませんでした」と伝え「とても悔しく辛い気持ちです」と吐露した。

いずれも個人による投稿で、今回の山内のように公式サイトなどで落選を正式に「ご報告」する例は珍しい。ファンに対しての敬意だろう。ネット上では「悲しい悔しいけど、ずっと応援します」「恵ちゃん 落ち込んでいると思います」「もっともっと惠ちゃんを応援するよ！」とファンからエールが続々と寄せられた。