芳醇なカカオの風味と、生クリームのコク深い味わい！ブルボン「生チョコレート芳醇カカオ」

ブルボンから、まったりとろける食感と生クリームのおいしさが楽しめる「生チョコレート芳醇カカオ」が登場！

2025年11月18日(火)より、期間限定で新発売されます。

芳醇なカカオの風味と、生クリームのコク深い味わいが楽しめる生チョコレートです。

ブルボン「生チョコレート芳醇カカオ」

価格：オープンプライス

発売日：2025年11月18日(火) 全国発売

内容量：45g(4個×2パック)

販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

冬しか味わえない、とっておきのおいしさが楽しめる「生チョコレート芳醇カカオ」

芳醇なカカオの風味と、生クリームのコク深い味わいを感じられます。

とろけるくちどけと、優雅な余韻を楽しめる、冬にぴったりのスイーツです☆

ブルボン「生チョコレート芳醇カカオ」の紹介でした。

