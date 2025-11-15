芳醇なカカオの風味と、生クリームのコク深い味わい！ブルボン「生チョコレート芳醇カカオ」
ブルボンから、まったりとろける食感と生クリームのおいしさが楽しめる「生チョコレート芳醇カカオ」が登場！
2025年11月18日(火)より、期間限定で新発売されます。
芳醇なカカオの風味と、生クリームのコク深い味わいが楽しめる生チョコレートです。
ブルボン「生チョコレート芳醇カカオ」
価格：オープンプライス
発売日：2025年11月18日(火) 全国発売
内容量：45g(4個×2パック)
販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
冬しか味わえない、とっておきのおいしさが楽しめる「生チョコレート芳醇カカオ」
芳醇なカカオの風味と、生クリームのコク深い味わいを感じられます。
とろけるくちどけと、優雅な余韻を楽しめる、冬にぴったりのスイーツです☆
ブルボン「生チョコレート芳醇カカオ」の紹介でした。
