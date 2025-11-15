福山雅治、大泉洋、永瀬廉も…『映画ラストマン -FIRST LOVE-』“LOVE”予感する場面カット公開
俳優の福山雅治が主演、大泉洋が相棒役で共演したTBS系日曜劇場『ラストマン−全盲の捜査官−』の続きを描く『映画ラストマン -FIRST LOVE-』（12月24日公開）の新カットが解禁された。映画では“FIRST LOVE”とサブタイトルにあるように、登場人物たちの恋愛模様も見どころのひとつ。このたび、それぞれのLOVEを予感させる場面写真が到着した。
福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が、難事件に挑む痛快バディドラマ。皆実は事故で視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれる特別捜査官。心太朗は、交換留学生として来日した皆実のアテンド役を務める。
今回、皆実と心太朗が向かったのは、北海道。そこで出会ったのは、皆実の初恋の人・ナギサ（宮沢りえ）。天才エンジニアとして世界中から狙われている彼女はアメリカへの亡命を希望、かつての恋人であり、最強のFBI捜査官である皆実に「ラストマンの保護を求めます」と、自らと娘のニナ（月島琉衣）の身の安全を依頼する。
学生時代、アメリカの同じ大学に通っていた皆実とナギサは出会い、幸せな日常をおくっていた。FBI特別捜査官となった今、ロシアからアメリカへ亡命を図るナギサから助けを求められ再会を果たす皆実だが、どこか切ない表情を浮かべる2人。皆実とナギサの過去には、いったい何があったのか…。
連ドラでは元恋人でありつつ、仕事上のライバルとして描かれていた心太朗と佐久良（吉田羊）。今回、一緒に食事をする姿が切り取られたシーンも登場。果たして進展があったのか。口を開けば言い合いになる2人の、連続ドラマから2年越しに描かれる丁々発止の掛け合いも健在だ。
そして、連続ドラマでは吾妻（今田美桜）に想いを寄せる泉（永瀬廉）が食事に誘うも度々断られ、思わずヤキモキしてしまうような関係が続いた2人だが、映画では交換研修プログラムで新たにFBIから派遣されてきたクライド・ユン捜査官（ロウン）の登場で泉が大ピンチに。
場面写真では、捜査一課を訪れたユンが吾妻と握手を交わす姿が切り取られている。ユンは優秀な捜査官という評判と同時に、かなりのプレイボーイだという噂も。そんなユンと吾妻のやり取りを見て焦りを感じる泉。突然のライバル登場に、果たして泉はどうするのか。
