【仮面ライダーゼッツ】Case10「消える」あらすじ ノクス、衝撃の復元計画
令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase10「消える」が16日に放送される。
【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case10「消える」予告
「国家機密の奪還」というミッションを受けた莫（今井竜太郎）は、夢の中で絵画コレクター渥美（林泰文）宅に潜入する。渥美のコレクションである名画が奪われる事件が発生、莫はその名画の中に国家機密が隠されていたとにらむ。
しかし、犯人を追う莫の前に現れたノクス（古川雄輝）は、「知りすぎれば己の身を滅ぼす」と警告。次の瞬間、莫はノクスの武器から放たれた一撃を浴びてしまい…。
