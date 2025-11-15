¡ÚJD¥ê¡¼¥°¡Û¾åÌîÍ³´ô»Ò130µå10K¤ÎÎÏÅê¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¥Ó¥Ã¥¯¹âºê¤¬¸ÍÅÄÃæ±û¤ò²¼¤¹
¡¡¡þ¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëJD¥ê¡¼¥°¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥·¥ê¡¼¥º½à·è¾¡¡¡¸ÍÅÄÃæ±û 0¡½1 ¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¹âºê¡Ê2025Ç¯11·î15Æü¡¡Åìµþ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡½÷»Ò¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëJD¥ê¡¼¥°¤ÎÇ¯´ÖÇÆ¼Ô¤ò·ü¤±¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥·¥ê¡¼¥º½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÅìÃÏ¶è2°Ì¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¹âºê¤¬1¡½0¤ÇÆ±Í¥¾¡¤Î¸ÍÅÄÃæ±û¤ò²¼¤·¤Æ16Æü¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¹âºê¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢¾åÌîÍ³´ô»ÒÅê¼ê¡Ê43¡Ë¤¬7²óÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¤ÎÎÏÅê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢¾åÌî¤ÏÎÏ¶¯¤¯±¦·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£¤·¤Ó¤ì¤ëÅê¼êÀï¤òÀ©¤·¤Æ¤Î1¡½0¤Ç¤Î¾¡Íø¡£¡Ö¥ê¡¼¥°Àï¤Ç3ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ºÅÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸ÆüËÜÂåÉ½¤Îº¸ÏÓ¡¢¸åÆ£´õÍ§¡Ê24¡Ë¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¡£¸åÆ£¤¬½é²ó¤Ë3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥½¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ®Áè¿´¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë¾åÌî¤â3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡£2²ó¤È4²ó¤ËËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢¡ÖÎÏ¤Þ¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¿·µì¸òÂå¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡©»ä¤¬Éé¤±¤¿¤é¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤óÇØÃæ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤ì¤¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¤³¤Ã¤Á¤âÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤ÇÅê¤²¤¿¡×¡£ÆüËÜ¤ÎÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Î´ÓÏ½¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¶ÈÃÄÆþ¤ê25Ç¯ÌÜ¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç10¾¡¤òµó¤²¡¢¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£10Æü¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç130µå¤òÅê¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Ãæ4Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ3Æü´Ö¤Ï¥Î¡¼¥¹¥í¡¼¤Ë¤·¡¢Á°Æü¤Ë·Ú¤¯ÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¡£¡Ö¤½¤ÎÊý¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³ÃÍ¤ò³è¤«¤·¤¿Ä´À°¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î130µå´°Åê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¹õÃì¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ò·è¾¡¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿¡£16Æü¤Î·è¾¡¤Ç¥È¥è¥¿ÂÐËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3µ¨¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡¡