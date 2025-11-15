¡Ú¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÛÂè38ÏÃ¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥ê¥ó¥°¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥Ç¥«¥ì¥Ã¥É¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§30¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËÂè38ÏÃ¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥ê¥ó¥°¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤¬16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ú¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÛÂè38ÏÃ¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥ê¥ó¥°¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×Í½¹ð
¡¡¥¯¥ª¥ó¡Ê¥«¥ë¥Þ¡Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥ê¥ó¥°¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¥¯¥ª¥ó¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤½¤ÎÆæ¤òÃÎ¤ëÃË¡¦´à¹ÈÍÕ¤¬¸½¤ì¤¿¡£¥¯¥ª¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹ÈÍÕ¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤Ë¥Î¡¼¥ï¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤Ç¼«Ê¬¤ÈËÊ¡ÊÅßÌî¿´±û¡Ë¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸¿Í¤À¡£»ØÎØ¤ÎÀï»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ÈÍÕ¤È¡¢¥¯¥ª¥ó¤Ï»ØÎØ¤ò¤«¤±¤Æ·ã¤·¤¯Àï¤¦¡Ä¡ª
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¯¥ª¥ó¤È¹ÈÍÕ¤ÎÀï¤¤¤ËÁø¶ø¤·¤¿¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¥ê¥Ü¥ó¡ÊÀ¼¡§°ËÀ¥çýè½Ìé¡Ë¤Ë¤ª¤½¤ï¤ì¤ë¡£¥ê¥Ü¥ó¤Ï¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤È¹ÈÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¥¯¥ª¥ó¤Þ¤ÇÆæ¤ÎÏ´¹ö¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡ª¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤È¥¯¥ª¥ó¤Ï¡¢Ã¦½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡©
