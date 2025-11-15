FIFAによると、今夏、世界中のクラブが約1万2000人の選手たちの獲得に97億6000万ドルを費やし、これはどちらも過去最高の数字だったという。支出の大半はUEFAの加盟クラブ、つまり欧州のクラブであり、総額は85億ドル、前年比で約30億ドル増加しているそうだ。



例年になく活発だった移籍市場だが、当然ながら獲得した選手がすべて活躍するわけではない。移籍は果たしたものの負傷などで満足に試合に出られないケースも多くみられる。シーズンはまだ3分の2以上が残っているが、『ESPN』はこのタイミングでもっともパフォーマンスが悪かった移籍ワースト10を発表している。





10：ベン・ドーク（2310万ユーロ、リヴァプール→ボーンマス）9：アルノー・カリムエンド（3000万ユーロ、スタッド・レンヌ→ノッティンガム・フォレスト）8：ファビオ・シウバ（2250万ユーロ、ウルブズ→ドルトムント）7：オマリ・ハッチンソン（4000万ユーロ、イプスウィッチ→ノッティンガム・フォレスト）6：タイラー・ディブリング（4050万ユーロ、サウサンプトン→エヴァートン）5：ダリオ・エスーゴ（2270万ユーロ、スポルティングCP→チェルシー）4：アルドン・ヤシャリ（3600万ユーロ、クラブ・ブルージュ→ACミラン）3：チャラランポス・コストゥラス（3000万ユーロ、オリンピアコス→ブライトン）2：ジョバンニ・レオーニ（3100万ユーロ、パルマ→リヴァプール）1：ヨアネ・ウィッサ（5770万ユーロ、ブレントフォード→ニューカッスル）このようなランキングとなっている。9位のカリムエンド、7位のハッチンソンとN・フォレストの選手がダブルでランクインしているが、3カ月で3度も監督が変わっているチーム事情に振り回されている感もあり、やや不運でもある。しかしこの2名ほかジェイムズ・マカティ、イゴール・ジェズスなどに合計1億5200万ユーロを支払ったものの、彼らの出場時間はプレミアリーグの平均出場時間の26％に過ぎないという。3位のブライトンのコストゥラスは逸材FWとして獲得されたが、プレミアリーグでわずか32分しかプレイしておらず、シュートもわずか2本しか記録していない。3000万ユーロで獲得されたので、これまでのところシュート1本あたり1500万ユーロのコストがかかっていることになる。2位のレオーニ、1位のウィッサはともに負傷で稼働率を大きく下げてしまったが、深刻なのはウィッサの方だろう。『ESPN』は、間違いなく夏の移籍の中で最悪だと評し、まだ1分もプレイしていないことに加え、ウィッサがすでに29歳であることを指摘している。2位までの選手は全員24歳以下であり、失われた機会を埋め合わせる時間が十分にある。しかしウィッサには即戦力となることが期待されていた。しかも、前所属のブレントフォードをなかば強行退団したなかでの移籍であり、本人にとってもこれは計算外だったに違いない。ニューカッスルは勝ち点を伸ばせず現在14位となっており、得点はやはり新加入のニック・ヴォルテマーデ（4得点）に頼っている状況。ここまで11得点と芳しくなく、ウィッサに費やした約103億円が現状無駄になってしまっているのは痛いところだろう。思わぬ長期離脱でワースト移籍の烙印を押されてしまったウィッサ。ここから自身の価値を証明することはできるだろうか。