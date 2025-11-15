◆第５６回記念明治神宮野球大会第２日▽高校の部・２回戦 花巻東３―１崇徳（１５日・神宮）

１９７４年の第５回大会以来の出場となった崇徳（中国）は、花巻東（東北）との接戦を落とし、５１年ぶりの勝利とはならなかった。

プロ注目左腕の徳丸凜空（りく、２年）が先発した。５回まで５安打無失点の粘投も、０―０で迎えた６回１死に巨人・古城茂幸内野守備走塁コーチを父に持つ大翔内野手（２年）に左中間へソロ本塁打を被弾。直後の７回に打線が２死二塁の好機を作り、国川航希一塁手（１年）の適時二塁打で追いついた。しかし、８回に失策もからみ無死満塁を招くと、押し出し四球と中前適時打で２点を勝ち越された。左腕は、「全国クラスは１球の失投も逃してくれない。今までやってきたいろんなところの詰めの甘さが出た」と肩を落とした。

同校は、春夏通算５度の甲子園出場を誇り、１９７６年のセンバツでは日本一を達成した。ドラフト会議で巨人に１位指名された竹丸和幸投手（鷺宮製作所）の母校でもある。今秋は広島大会決勝で広陵に敗れたが、中国大会を勝ち上がり、３３年ぶりのセンバツ出場は確実。徳丸は、「課題をこの冬で全てつぶして、センバツではもっといい投球ができるように頑張りたい」と意気込んだ。