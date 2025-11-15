歌手の和田アキ子（75）が15日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。人気コメンテーターを絶賛する場面があった。

リスナーからタレントの勝俣州和や元大阪府知事で、大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏が出演していた大阪の番組で和田について話をしていたという情報が寄せられると、和田は「わあ、うれしいです」。

その上で「橋下さんって政治のこととか語られても、弁が立ちますよね。言っていることが誰にも媚を売らないって感じで、弁護士やってらっしゃるってこともあるんだけど」と称賛。「テレビの出方で、あの人に頼んだら絶対弁護は無理やと私は思うんですけど」と苦笑した。

「お子さんも7人ぐらいいらっしゃるんでしょ？やる時はやってますね」とニヤリ。

さらに「本当に話すことが全部的確で。詳しいですよね」とも。アシスタントの垣花正アナウンサーも「まさにあの人こそ歯に衣着せぬじゃないですけど。元々大阪維新の人ですけど、やっぱりなんか今の代表に対しても厳しい意見言ったりとかね」と振ると、和田は「気持ちいい。国民の意見をおっしゃってくださる」と話した。