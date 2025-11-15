IVE¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤éÈðëîÃæ½ý¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡Ö¥¿¥ë¥É¥¯¼ýÍÆ½ê¡×¡¢¹µÁÊ¿³È½·è¤ËÉÔÉþ¡ÄÅ¥¾Â¤ÎÁè¤¤¤ÏºÇ¹âºÛ¤Ø
IVE¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¤ò°°ÕÅª¤ËÃæ½ý¤¹¤ëµ¶Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤ÆÂ¿³Û¤Î¼ý±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¿¥ë¥É¥¯¼ýÍÆ½ê¡×¤Î±¿±Ä¼ÔA»á¤¬¡¢¹µÁÊ¿³È½·è¤ËÉÔÉþ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¡¢¾å¹ð¤·¤¿¡£
11·î15Æü¡¢»ÊË¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ðÊóÄÌ¿®ÌÖË¡ÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ª¤è¤Ó¾ðÊóÊÝ¸î¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¾å¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ÈÉî¿«¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼A»á¤ÎÊÛ¸î¿Í¤Ï¡¢¹µÁÊ¿³È½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤ÆÁ°Æü¡Ê14Æü¡Ë¡¢¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡ËÃÏºÛ¤Ë¾å¹ð¾õ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
A»á¤Ï¹µÁÊ¿³¤Ç¤â1¿³¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÄ¨Ìò2Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¡¢ÄÉÄ§¶â2²¯1000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÆüËÜ±ß¡á2250Ëü±ß¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£¼Ò²ñÊô»Å120»þ´Ö¤ÎÌ¿Îá¤â°Ý»ý¤µ¤ì¤¿¡£
ºÛÈ½½ê¤Ï¡Ö1¿³¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ð¾õ¤¬½½Ê¬¤Ë¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÈ½·è¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë»ö¾ð¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤â¡¢¸¶¿³¤ÎÈ½·è¤¬½Å¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢·Ú¤«¤Ã¤¿¤ê¤ÇÉÔÅö¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢Èï¹ð¤È¸¡»¡ÁÐÊý¤Î¹µÁÊ¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢A»áÂ¦¤ÏÎÌ·º¤¬²áÅÙ¤Ë½Å¤¯¡¢ÄÉÄ§¶âÌ¿Îá¤âÉÔÅö¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
A»á¤Ï2021Ç¯10·î¤«¤é2023Ç¯6·î¤Þ¤Ç¡¢¼«¿È¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¿¥ë¥É¥¯¼ýÍÆ½ê¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ÝÇ½¿Í¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É·×7¿Í¤òÃæ½ý¤¹¤ëÆ°²è23ËÜ¤òÅê¹Æ¤·¡¢Ì¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿ºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤¬¸Ä¿Í¤ÇÄóµ¯¤·¤¿Â»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤Ç¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤¬A»á¤ËÂÐ¤·5000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó535Ëü±ß¡Ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËA»á¤Ï¡¢¥«¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿ºá¤Ç1000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó107Ëü±ß¡Ë¤ÎÈ³¶â·º¤ò¼õ¤±¡¢Â»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤Ç¤â3000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó321Ëü±ß¡Ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢BTS¤ÎV¤ÈJUNG KOOK¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â7600Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó814Ëü±ß¡Ë¤ÎÂ»³²Çå½þÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÈ½·è¤Ë¤âÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¹µÁÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£