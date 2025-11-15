つんく♂、彩り鮮やかな手作り“パパ弁当”披露に反響「工夫が凄い」「愛情たっぷり」
【モデルプレス＝2025/11/15】音楽家／総合エンターテインメントプロデューサーのつんく♂が14日、自身のInstagramを更新。手作りの弁当を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】つんく♂「工夫が凄い」3つの手作りオムライス弁当
つんく♂は「今日はパパ弁当の日！」とつづり、3つ並んだ手作りのオムライス弁当を披露。「朝から綺麗に巻き巻きしてられんちゅうのっ！笑 なので乗せオムライスさ！ ご飯を炒めて味つけてから〜の、いつも長男が『肉肉』言うのでデカめカットで炒めて合体」と説明し、卵をのせる前の肉がたっぷりと入ったご飯部分の写真も投稿している。
また「ちなみに右端のお弁当の卵は卵風の卵アレルギーの奴です。ええやろ」と、アレルギーにも対応した弁当であることも付け加えている。
この投稿には「美味しそう」「愛情たっぷり」「本当にいいパパ」「彩りもばっちり」「食べ応えありそう」「アレルギーのこともきちんと気を配っててさすが」「工夫が凄い」といった声が寄せられている。
つんく♂は2006年8月に元モデルの女性と結婚。2008年4月に双子の男児と女児が誕生し、2011年3月には第3子となる女児が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
