【AS KNOW AS plus×SWIMMER】レトロかわいい限定トレーナー

アパレルメーカーの株式会社ブランチ・アウトが手掛ける『AS KNOW AS plus（アズノゥアズ プラス）』から、人気ブランド『SWIMMER（スイマー）』とのコラボレーションアイテムが登場。レトロでガーリーなキャラクターがふわふわ刺繍で描かれたトレーナーは、まるで少女時代の夢をぎゅっと詰め込んだよう♡さらに全カラーにアクリルキーホルダー付き！

レトロかわいい世界観がぎゅっと詰まった♡



『SWIMMER』の愛されキャラクターたちが、ふわふわの刺繍でトレーナーに登場！

胸元にはリボンをまとったキュートなアート、袖にはリボンのワンポイント刺繍が施され、どの角度から見ても“かわいい”があふれます。

さらに、キャラクターたちがケーキに乗ったアクリルキーホルダーが全色にセット♡ファンなら思わず全カラーそろえたくなるこだわりの仕上がりです。

インナーがリニューアル！綿95％で肌にやさしい発熱コットン♡

どのカラーも主役級♡着るだけで気分が上がる



カラーバリエーションは、オフ、オートミール、ラベンダー、チャコールの全4色。柔らかで肌なじみのよいトーンが揃い、どんなコーデにも合わせやすいのが魅力。

ゆったりめのシルエットが今っぽく、デニムにもスカートにも好相性です。フロントの“SWIMMERフォント”を使ったAS KNOW AS plusロゴにも注目！

細部にまで遊び心を感じるデザインで、見るたびにときめきが止まりません♡

かわいさとお手頃価格がうれしいポイント



「スイマーコラボスウェットトレーナー」（品番：Q21169-2）は、税込3,795円という嬉しいプライス。かわいさと品質を兼ね備えたアイテムは、ギフトにもぴったりです。

ECサイト「ZOZOTOWN」および「AS KNOW AS plus」各店舗で発売中。お近くの店舗情報は公式サイトのショップリストからチェックしてみて。

毎日に“ときめき”をくれる特別な一枚を



この冬の主役になりそうな、AS KNOW AS plus×SWIMMERの限定トレーナー。刺繍のぬくもりやリボンのディテール、そしてキャラクターたちの笑顔が、寒い季節をやさしく彩ってくれます。

懐かしさと新しさを両立したデザインは、大人になっても“かわいい”を大切にしたいあなたにぴったり。お気に入りのカラーを選んで、毎日にときめきをプラスしてみて♡