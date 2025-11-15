秋田市の官庁街に近い八橋運動公園で１４日朝、クマの目撃があった。

秋田県警秋田中央署の発表によると、午前６時半頃、公園内にあるソユースタジアム近くでクマ１頭（体長約１メートル）が歩いているのを散歩中の５０歳代男性が目撃した。クマは北側方向へ立ち去ったという。

市スポーツ振興課によると、同スタジアムなどでは１５日から大人向けのサッカー大会が３日間にわたって開催予定で、同課の担当者は「安全に注意しながら利用してもらえれば」と話した。

同スタジアムを本拠地とするサッカーＪ２・ブラウブリッツ秋田は２３日にホーム最終戦を控えており、クラブの担当者は「自治体と情報交換をしながら、安全な試合運営を行っていきたい」と話した。

また、クマの目撃を受けて、公園近くの秋田地方裁判所は来庁者に対し、自動ドアがある正面からではなく、手動式のドアがある出入り口を使うように案内している。

同市飯島の自宅から犬を散歩させるために車で訪れたという８０歳代男性は「自宅の周辺もクマが現れるので安全だと思って公園まで来たが、ここにもクマが出たと聞いて驚いた。散歩できる場所がいよいよなくなった」と嘆いた。