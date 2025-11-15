「ソフトボール、ダイヤモンドシリーズ準決勝・ビックカメラ高崎１−０戸田中央」（１５日、ジャイアンツタウンスタジアム）

ビックカメラ高崎は、東地区１位・戸田中央に勝利し、決勝に進出した。先発・上野由岐子投手は７回３安打無失点、１０奪三振の好投で貢献。「リーグ戦で３敗していた相手だったので、絶対勝ちたいという思いで臨んだ。絶対みんなが点を取ってくれると信じて、ランナーを背負いながらも我慢してしっかり０に抑えられたことは良かった」と振り返った。

初回、三者連続三振の滑り出しを見せた戸田中央・後藤に負けじと、上野も「１番意識したのは立ち上がり。彼女（後藤）が３三振で終わった。くそ〜と思って！」と、３者連続三振で仕返し。０−０の二回には、２死から左前打、２四球で満塁のピンチを背負ったが、最後は左飛で無失点とした。四回にも２死満塁としたが、続く打者は中飛で切り抜けた。

七回の攻撃では、野手陣がようやく均衡を破った。援護点を得た上野はベテランの意地の投球を披露。３者連続三振の最高の締めくくりとし、右手でガッツポーズを決めた。

１６日の決勝では、西地区１位・トヨタ対同２位の豊田自動織機の勝者と戦う。