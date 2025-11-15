1990年代に人気を博したロックバンド「JUDY AND MARY」の元ボーカルで、現在ソロシンガーとして活躍するYUKIさん（53）の最新ショットが話題となっています。



【写真】「53歳なの…？」ミニワンピ姿のYUKIのシングルジャケット

YUKIさんは自身のインスタグラムにて「New Single『Share』」「12月17日リリースです」とニューシングル発売を告知し、ジャケット写真を公開しました。



シングルジャケットでは、トルソーのように立体的なミニワンピから美脚や二の腕をのぞかせ、両手の指先から10本の赤い糸が伸ばしています。



ふわふわとうねるゴールドの髪の毛と、可愛らしい表情で視線を向けるYUKIさんの姿にSNS上では「53歳なの.....？」「可愛すぎないか」「腰抜かした」「絶対時空を超えてる」「魔法使ってるとしか思えない」「何回見ても信じられない」と衝撃の声が多く寄せられました。



YUKIさんは1993年、「JUDY AND MARY」のボーカルとしてデビュー。2001年に同グループを解散後、2002年2月にシングル「the end of shite」でソロ活動を開始しました。また2012年5月に開催したソロ活動10周年記念の東京ドーム公演では、バンドとソロの両方で東京ドーム公演を行った女性シンガーとして“史上初”という記録を作り、約5万人を動員しました。