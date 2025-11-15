¡Ö¤½¤ó¤ÊÇ¡¢»ô¤¦°ÕÌ£¤¢¤ë¡©¡×¡Ä1Ç¯´Ö¡¢Æð¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À®Ç¡¢²á¹ó¤ÊÆü¡¹¤òÃ¦¤·¤ÆàÊî»§á¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤Èå«
º£¤«¤é4Ç¯Á°¡¢¥¥¸¥È¥éÇ¤Î¡Ö¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¡Ê½÷¤Î»Ò¡Ë¤Ï1Ç¯¤ËµÚ¤Ö°Å¤¯¶¹¤¤¥±¡¼¥¸¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÃ¦¤·¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦Y¤µ¤ó¡Ê@kirayuraerakura¡Ë²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¿äÄêÇ¯Îð¤Ï1ºÐ7¥«·î¡£²¿ÅÙ¤«½Ð»º¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆð¶ØÀ¸³è¤òÃ¦¤·¤¿Ç¤Î¡ÖÊî»§¤ÎÈù¾Ð¤ß¡×¤Ë¶»¤¬¿Ì¤¨¤ë
¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¤ÎÃæ¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¡ÈÆð¶Ø¾õÂÖ¡É¤ÎÇ
Åö»þ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¤¹¤°16ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿°¦Ç¤òË´¤¯¤·¡¢À¸¤¤ëµ¤ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆü¡¢ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤ËÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤ëÆü¡¹¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¢¤ë¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ¼¤¬¡¢Î¤¿ÆÊç½¸¥µ¥¤¥È¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥¥¸¥È¥éÇ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÆë¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤Þ¤ï¤º²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤µ¤ó¤¬ÊÝ¸î¤·¤¿·Ð»ºÉØ¤ÎÀ®Ç¤Ç¤·¤¿¡£ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿»ÒÇ¤¿¤Á¤Ï¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¤À¤±¤¬1Ç¯¶á¤¯¤â¤Î¤¢¤¤¤À¥±¡¼¥¸¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ®Ç¤«¤Ä·Ð»ºÉØ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Î¤¿Æ¤µ¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È¥±¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¼¡¼¤Þ¤ë¤ÇÆð¶Ø¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬»º¤ó¤À»Ò¤òÎ¤¿Æ¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ø¸«Á÷¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼¡¡¹¤ÈÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë»ÒÇ¤¿¤Á¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤µ¤ó¤Ï¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÎ¤¿ÆÊç½¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤«¤ÈÌòÎ©¤Ä¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤ò¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡×
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä¹¤¯¶¹¤¤¶õ´Ö¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¤òÁ°¤Ë¡¢¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ø¤¨¡Ä1Ç¯¶á¤¯¤âÊâ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡© ¤¢¤ó¤Þ¤ê¤À¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤¿¤À¼«Í³¤ËÊâ¤«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡¢¼«Í³¤ËÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£¤½¤Î°ì¿´¤Ç¡Ø¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¡¢¤Ê¤«¤Ð¶¯°ú¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¿Í´Ö¤ò·Ù²ü¤¹¤ë¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¼¡¼¶ÛÄ¥¤¬²ò¤±¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ï
¤ª·Þ¤¨Åö½é¡¢¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï´ó¤êÅº¤¤¡¢Í¥¤·¤¯¸«¼é¤êÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾®¤µ¤Ê»ÒÇ¤Î¤È¤¡¢³°¤Ç¤Î²á¹ó¤ÊÊë¤é¤·¤ËÂÑ¤¨¤Æ¡¢1ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë½Ð»º¡£¤É¤ì¤Û¤ÉÂçÊÑ¤ÊÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬·Ù²ü¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø»ÒÇ¤ò¤³¤¦¤·¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï¥±¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²æ¤¬²È¤ÏÇ¤¬¼«Í³¤ËÊë¤é¤»¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥±¡¼¥¸¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ò³«¤±Êü¤·¡¢¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬»×¤¦¤Þ¤Þ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬»×¤¦¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÁá¤¯¥±¡¼¥¸¤Î³°¤Ø½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤ÏÀöÂõµ¡¤Î±ü¤ä¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ï¡¼¤ÎÎ¢¤Ê¤É¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢»×¤¦¤Þ¤Þ¤ËÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Çµï¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿Í´Ö¤Ë¶á´ó¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐNG¡£¤¤Ã¤ÈÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊÄÌ¤ê¤ËÀ¸³è¤·¡¢¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ø¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¡£¤½¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö²û¤«¤Ê¤¤¡¢Êú¤Ã¤³¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¼«Í³¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç½¼Ê¬ËþÂ¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¤½¤¦¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¸¸å1¥«·î¤ÎÊÝ¸îÇ¡Ö¤¯¤¦¡×¤¯¤ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ½¾ð¤ä»ÅÁð¤¬¡¢¤¢¤¤é¤«¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¯¤¦¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ï¤ª¼ê¤Î¤â¤Î¡£½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é°Ò³Å¤ä·Ù²ü¤â¤»¤º¡¢²æ¤¬»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¤¯¤¦¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡×
°ÊÁ°¤È°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤â¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î»×¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¯¤¦¤¬¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï²º¤ä¤«¤Ë¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¯¤¦¤Ï¡Èµß¤¤¤Î»Ò¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÈÊî»§¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó
¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ïº£¡¢6ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¯¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿»Ñ¤Ï¹¬¤»¤Î¾Ú¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Êî»§¤Î¤è¤¦¤ÊÈù¾Ð¤ß¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÈþ½÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¡ØÊî»§¤Î¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤«¤®¤ê¤Ç¤¹¡£°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀÊú¤Ã¤³¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¹¤°²£¤ÎºÂÉÛÃÄ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬»ØÄê¤¹¤ëÉô°Ì¤Ê¤éÉï¤Ç¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¼¡¼¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¸³è¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂÎ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿´¤ÏÌÜ¤ò¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿´¤Ï³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤Æ·¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
»ÒÇ¤Î¤è¤¦¤ËºÇ½é¤«¤é¿Í²û¤³¤¯¤Ê¤¤¤È¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¨¤Ê¤¤¡¢²û¤«¤Ê¤¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¿®Íê´Ø·¸¤ò°é¤à²áÄø¤Ë¤³¤½¡¢Âç¤¤Ê´î¤Ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»°Êâ¿Ê¤ó¤ÇÆóÊâ²¼¤¬¤ë¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤ÎÁ°¿Ê¤¬Âç¤¤Ê´î¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¹¬¤»¤Ï¡¢²¿¤â¤Î¤Ë¤â¤«¤¨¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£À®Ç¤ÏÎ¤¿Æ¤µ¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó»ÒÇ»þÂå¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢À®Ç¤â¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£ÅØÎÏ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤òÂç¤¤Ê½¼¼Â´¶¤ä¹¬Ê¡´¶¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£À®Ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬²¹¤«¤¤¤ª¤¦¤Á¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¼¡¼¤½¤¦µ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º£¤Ï¡¢Í¥¤·¤¤»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ²æ¤¬»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¤¯¤¦¤¯¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÊë¤é¤¹¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÄ¹¤¤¥±¡¼¥¸À¸³è¤ò·Ð¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤Ä¤«¤ó¤À¼«Í³¡£¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¡ÈÊî»§¤Î¤è¤¦¤ÊÈù¾Ð¤ß¡É¤Ï¡¢²áµî¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¼ê¤Ë¤·¤¿²º¤ä¤«¤Êº£¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¡É¤¿¤Á¤Ø¤Î´õË¾¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÍüÌÚ ¹áÆà¡Ë