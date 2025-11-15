Ê¡²¬2¹»¤ÎÂåÉ½¹»¤Þ¤ë¡¡ÃÞ»ç¤¬5Âç²ñ¤Ö¤ê²Ö±à¤Ø¡¡ÅìÊ¡²¬¤Ï26Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Ê¡²¬¸©Í½Áª¡Û
¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÂç²ñÊ¡²¬¸©Í½Áª¤Ï15Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯ÅÙÂç²ñ¤ÇÁ´¹ñ8¶¯¤ÎÅìÊ¡²¬¤Ï·è¾¡½é¿Ê½Ð¤ÎÉâ±©µæ¿¿´Û¤ò80¡½3¤ÇÇË¤ê¡¢26Âç²ñÏ¢Â³36ÅÙÌÜ¤ÎÁ´¹ñ½Ð¾ì¡£ÃÞ»ç¤Ï46¡½5¤Ç½¤Í²´Û¤òÇË¤ê¡¢5Âç²ñ¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤Î²Ö±àÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÇ¯ÅÙ¤ÏÁ´¹ñ¹â¹»Âç²ñ¤¬µÇ°Âç²ñ¤Î¤¿¤á¡¢Ê¡²¬¸©¤«¤é2¹»½Ð¾ì¡£¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÆó¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1ÃÏ¶è¤Î·è¾¡¤ÏÅìÊ¡²¬¤¬Á°È¾6¥È¥é¥¤¡¢¸åÈ¾6¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤Æ°µÅÝ¡£Áê¼ê¤ÎÆÀÅÀ¤òPG1ËÜ¤Î¤ß¤ËÍÞ¤¨¡¢¥Î¡¼¥È¥é¥¤¤ËÉõ¤¸¤¿¡£
¡¡Âè2ÃÏ¶è¤Î·è¾¡¤ÏÃÞ»ç¤¬Á°È¾7Ê¬¡¢¥´¡¼¥ë¼ê´Ö¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤éº¸¤Ø¥Ñ¥¹¤ò²ó¤·CTBÀ¸ÅÄÁóâÃ¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÀèÀ©¥È¥é¥¤¤Ç5¡½0¤È¤¹¤ë¤È¡¢27Ê¬¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥¯¸ÅÀîÚöÎ¶¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¥´¡¼¥ëÃæ±û¤Ë¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¡¢¤µ¤é¤ËWTB¾¾ËÜ·ÌÅÎ¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤â·è¤Þ¤ê12¡½0¤ÈÅÀº¹¤ò¹¤²¤¿¡£Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥â¡¼¥ë¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¥Õ¥Ã¥«¡¼¤ÎÅáÇ©ÃÒ¼¡¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤Æ19¡½0¤È¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤âÃÏÎÏ¤Ç°µÅÝ¤·¡¢ÅÀº¹¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡ÁÏÉô100¼þÇ¯¤Î½¤Í²´Û¤ÏµÇ°¤ÎÇ¯¤Ë¡¢1977Ç¯ÅÙ°ÊÍè¤Î²Ö±à½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ¤Ï12·î27Æü¤«¤éÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¤Î²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¶áÇ¯¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñÊ¡²¬¸©ÂåÉ½
Ç¯ÅÙ¡¡¥Á¡¼¥à
2010¡¡ÅìÊ¡²¬¡¡Ê¡²¬
2011¡¡ÅìÊ¡²¬
2012¡¡ÅìÊ¡²¬
2013¡¡ÅìÊ¡²¬
2014¡¡ÅìÊ¡²¬
2015¡¡ÅìÊ¡²¬¡¡ÃÞ»ç
2016¡¡ÅìÊ¡²¬
2017¡¡ÅìÊ¡²¬
2018¡¡ÅìÊ¡²¬
2019¡¡ÅìÊ¡²¬
2020¡¡ÅìÊ¡²¬¡¡ÃÞ»ç
2021¡¡ÅìÊ¡²¬¡¡
2022¡¡ÅìÊ¡²¬
2023¡¡ÅìÊ¡²¬¡¡
2024¡¡ÅìÊ¡²¬
2025¡¡ÅìÊ¡²¬¡¡ÃÞ»ç