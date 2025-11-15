【岩本輝雄】余裕たっぷりの堂安。ガーナ戦で圧巻のフィニッシュ、献身的な守備、中に入っても仕事ができる。１つ抜けてきた感があるよね
［国際親善試合］日本 ２−０ ガーナ／11月14日／豊田スタジアム
11月シリーズの一発目、アフリカの強豪ガーナに２−０で勝利。まさに完勝だった。
アフリカ勢との対戦では、これまで相手のフィジカルやスピードにてこずることもあった。でも、今回はそれをまったく感じさせなかったね。日本もガーナも同じ３−４−２−１。マークがはっきりしているなかで、プレッシングがハマッたし、局面での勝負でも優位に立っていた。
そのなかで目立っていたのが佐野。デュエルで圧倒していた。中盤であれだけ奪えるとチームとしても助かる。鋭く寄せて、相手を遅らせて誰かに取らせる、というのではない。佐野が１人で奪い切る。間合いの詰め方もうまい。相手のドリブルがちょっと大きくなった瞬間を見逃さない。
南野の１点目をアシストした時もそうだけど、奪ってから、自分で前に運ぶこともできる。推進力あるプレーからの正確なラストパス。見事だったね。
１対１の強さでは、最終ラインの３人も際立っていた。相手に前を向かせず、バチッと潰せる。代表に定着しつつある鈴木もますます良くなっているんじゃないかな。堂々としているし、着実に評価を高めていると思う。
それぞれが持ち味を体現して、充実ぶりを見せてくれた。個人的に最も印象に残ったのが、２点目を決めた堂安。得点シーンでは、エリア内の右でキープしてから、対峙する相手をずらしてシュートコースを作って、自慢の左足でニアサイドにぶち込む。
圧巻のフィニッシュ。落ち着いていたし、何よりも余裕があるんだろうね。守備に関しても献身的だし、つなぎもテンポが良く、右サイドから中に入っても仕事ができる。代表のなかで、ここに来て１つ抜けてきた感がある。ワールドカップ本番までまだ半年以上あるけど、順調にコンディションを整えているような気がする。
10月に歴史的初勝利を挙げたブラジル戦に続いて、ガーナ相手にも勝利を掴んだ。チームとしても好調だ。次のボリビア戦も楽しみだね。
【著者プロフィール】
岩本輝雄（いわもと・てるお）／1972年５月２日、53歳。神奈川県横浜市出身。現役時代はフジタ／平塚、京都、川崎、V川崎、仙台、名古屋でプレー。仙台時代に決めた“40メートルFK弾”は今も語り草に。元日本代表10番。引退後は解説者や指導者として活躍。「フットボールトラベラー」の肩書で、欧州CLから地元の高校サッカーまで、ジャンル・カテゴリーを問わずフットボールを研究する日々を過ごす。23年に『左利きの会』を発足。
