女優・芦田愛菜（２１）のすっかりオトナっぽくなった姿にネットが沸いた。

声優を務めるアニメ映画「果てしなきスカーレット」（細田守監督）が２１日に公開される。復讐（ふくしゅう）に燃える主人公・スカーレットの声を担当しており、インタビューに応じた様子が１５日のＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）で放送された。

共演した俳優の岡田将生とともに出演。芦田は「スカーレットは１９歳の設定なんですけど、現代に生きる１９歳と、そして中世に生きる１９歳、そして王女としての覚悟みたいなものがあって、（現代の１９歳とは）全く違うだろう、というお話をいただいて。中世を生きた女性はどんな感じなんだろうっていうのを考えるために、ジャンヌ・ダルクだったりとか、エリザベス１世とか、当時を生きた女性たちの作品を見たり、調べたり。あとは『ハムレット』を読んだりして、役を作っていきました」と語った。

芦田は繊細なレースのドレス姿でインタビューに応じた。５日に東京・上野の東京国立博物館・表慶館で行われたジャパンプレミアにも同じ衣装で出演しており、ネット上では「芦田愛菜ちゃんほんと綺麗な方に成長したよね。ここまで大人っぽとは思ってなかった」「芦田愛菜ちゃん大人っぽくなった。子役の影ない。女、だ。ドルガバのドレス似合ってる。綺麗」「まばゆいばかりの白いドレスをまとい、まるでお姫様のような優雅さを放つ芦田愛菜さんを、思わず見とれてしまう」「ちょっと、これはきれいすぎる…！」と、エレガントな姿にほれぼれしていた。