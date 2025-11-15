【1人分143kcal】重ねて蒸すだけ！わかめたっぷり『鮭の酒蒸しおろしポン酢あえ』

わかめをたっぷり敷いて、鮭をのせて蒸すだけの手軽さ。うまみを吸ってふっくら仕上がったわかめに、さっぱりおろしポン酢がよく合います。

1人分143kcalとヘルシーで、忙しい日にも無理なく楽しめるおかずです。

『鮭のわかめ蒸し おろしポン酢あえ』のレシピ

材料（2人分）

生鮭の切り身……2切れ（約200g）

カットわかめ（乾燥）……4g

大根……2cm（約100g）

塩……ふたつまみ

酒……大さじ3

ポン酢しょうゆ……大さじ1と1/2

作り方

（1）わかめはたっぷりの水につけてもどし、水けをきって、大きければ食べやすく切る。大根は皮をむいてすりおろし、かるく水けを絞る。鮭は塩を等分にふる。

（2）フライパンに（1）のわかめを広げ入れ、鮭をのせる。酒をふり、ふたをして中火で熱し、煮立ったら弱火にして5分ほど蒸す。鮭とわかめを器に盛り、小さめの器に大根おろしとポン酢しょうゆを入れて添え、つけて食べる。

おいしく作るコツ

わかめは蒸している間に柔らかくもどるので、水にさらす時間は5分程度でOK。あまり長く水にさらすと食感がわるくなるので注意して。

忙しい日こそ、手間をかけずにやさしいごはんを。

低カロリーでもしっかり満足。寒い日には、湯気の立つ蒸し料理がいちばんです♪

（『オレンジページ』2025年11月2日号より）