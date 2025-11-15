タレントの古坂大魔王が１５日、コメンテーターを務めるテレビ朝日系「ワイド！スクランブル サタデー」に出演。既婚男性職員との“ラブホ密会”騒動の渦中にある群馬県前橋市の小川晶市長について言及した。

番組では、小川市長が１４、１５日に開く市民との対話集会について取り上げた。初日の集会では小川市長が騒動を謝罪したうえで続投の意思を表明。市民からは続投を支持する声と辞任すべきとの声の双方が出たことを伝えた。

また、１３日には市議会の８割にあたる３２人の議員から「辞職勧告書」が手渡された。番組では、そのうちの１人である市議会議員が、京都へ修学旅行へ行った中学生が「話題の市長がいるところだよね？」と言われたことにショックを受けたと明かし「民意でもう一回確認していただくことが大事なことでは」と語ったことを報じた。

古坂は「前橋市の選挙権持っていないので、あくまで外野のいち意見なんですけど」と前置きした上で、「こういうところで興味がある人が集まった人の飛んできたヤジもいち意見。擁護する意見もいち意見じゃないですか。修学旅行の意見もいち意見。一番、いち意見を聞けるのが選挙なんですよ」とコメントした。

続けて「不信任案出したら解散する自由もあるわけで、再選する自由もあるわけで。前橋の人がどう決めるかっていうのを僕らは“ラブホテルが”とか“１９・２秒が”とか“高級カニが”とか、そんなふうなところで惑わされずに冷静に見るというのが一点」と話した。