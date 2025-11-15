ウインターカップ2025男子の出場校が出揃う…福岡第一や福大大濠など60校、12月23日開幕

11月15日、「SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会」男子に出場する全60校が出揃った。

一足先に出場校が出揃った女子と同様、大トリで決まったのは滋賀県の代表校。同県の決勝はインターハイ予選も含め4季連続で同一カードの顔合わせとなったが、光泉カトリック高校が60－32で比叡山高校を下し、7大会連続21回目のウインターカップ出場を決めた。

今大会には、インターハイ王者の鳥取城北高校（鳥取県）を筆頭に、同4強の仙台大学附属明成高校（宮城県）、北陸高校（福井県）などが出場するほか、福岡県からは前回王者の福岡大学附属大濠高校と、県予選を制した福岡第一高校といった優勝候補に挙げられる強豪校が揃って出場。東京都はインハイ準優勝の八王子学園八王子高校を含む最多4校が全国切符を手にした。

今後は17日に組み合わせが発表され、東京体育館と京王アリーナTOKYOで12月23日に開幕。同29日に決勝戦が行われる。

◆▼ウインターカップ2025男子の出場校一覧

北海道：駒澤大学附属苫小牧高校、北海道栄高校



青森県：八戸学院光星高校



岩手県：県立黒沢尻工業高校



宮城県：仙台大学附属明成高校、東北学院高校



秋田県：県立秋田工業高校



山形県：羽黒高校



福島県：福島東稜高校



茨城県：土浦日本大学高校



栃木県：県立宇都宮工業高校



群馬県：桐生第一高校



埼玉県：正智深谷高校、埼玉栄高校



千葉県：県立八千代高校



東京都：八王子学園八王子高校、実践学園高校、國學院大久我山高校、成立学園高校



神奈川県：東海大学付属相模高校



山梨県：山梨学院高校



長野県：東海大学付属諏訪高校



新潟県：開志国際高校、帝京長岡高校



富山県：高岡第一高校



石川県：北陸学院高校



福井県：北陸高校



岐阜県：高山西高校



静岡県：藤枝明誠高校、浜松学院興誠高校



愛知県：中部大学第一高校



三重県：四日市メリノール学院高校



滋賀県：光泉カトリック高校



京都府：東山高校、京都精華学園高校



大阪府：箕面学園高校



兵庫県：報徳学園高校



奈良県：奈良育英高校



和歌山県：初芝橋本高校



鳥取県：鳥取城北高校、米子松蔭高校、県立米子東高校



島根県：県立松江東高校



岡山県：関西高校



広島県：県立広島皆実高校



山口県：県立宇部工業高校



徳島県：県立海部高校



香川県：尽誠学園高校、県立高松商業高校



愛媛県：帝京第五高校



高知県：明徳義塾高校



福岡県：福岡第一高校、福岡大学附属大濠高校



佐賀県：県立佐賀北高校



長崎県：瓊浦高校



熊本県：九州学院高校



大分県：柳ヶ浦高校



宮崎県：延岡学園高校



鹿児島県：れいめい高校



沖縄県：興南高校





【動画】県勢初優勝！インターハイ2025男子決勝のハイライト映像