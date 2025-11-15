ダラス・マーベリックス vs ロサンゼルス・クリッパーズ

日付：2025年11月15日（土）

開催地：アメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）

最終スコア：ダラス・マーベリックス 127 - 133 ロサンゼルス・クリッパーズ

NBAのダラス・マーベリックス対ロサンゼルス・クリッパーズがアメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）で行われた。

第1クォーターはロサンゼルス・クリッパーズがリードし31-34で終了する。

第2クォーターはロサンゼルス・クリッパーズが試合を有利に運び55-62で終了する。

第3クォーターは両チーム譲らず86-93で終了する。

第4クォーターはダラス・マーベリックスが試合を有利に運び114-114で終了する。

オーバータイム1回目は両チーム譲らず123-123で終了する。

オーバータイム2回目はロサンゼルス・クリッパーズが試合を有利に運び127-133で終了する。

試合はロサンゼルス・クリッパーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2025-11-15 14:25:07 更新