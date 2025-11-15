ロッテの大下誠一郎外野手（28）が15日までに自身のインスタグラムを更新し、現役引退を表明した。大下は10月にロッテから戦力外通告を受けていた。

「報告」と題してインスタグラムを更新した大下は「今日で、現役引退します」と報告。「プロ野球の世界で6年間応援してくださった、ファンの皆様、そしてチームメイト、指導者の方々、裏方さん、ほんとに感謝の気持ちでいっぱいです」と思いをつづった。

大下は白鴎大から育成選手として20年にオリックスに入団。22年オフに行われた第1回現役ドラフトでロッテに移籍し、それぞれ3年間プレーし、打率・202、4本塁打、14打点の成績だった。

プレーもさることながら、大下の魅力は元気、ガッツだ。ベンチでは誰よりも声を張り上げ、必需品はのど飴。「声出し番長」としてオリックスの中嶋監督からも期待された。

インスタグラムでは「なかなか活躍できませんでしたけど、プロ野球の世界でプレーできたことは、自分なりに頑張ったのかとおもいます」とつづり、思い出の写真なども掲載。オリックス時代に山本由伸と一緒にヒーローインタビューに登場した懐かしい写真も掲載して、ファンに感謝した。

この投稿には、オリックスの紅林のほか、元オリックスの助っ人アダム・ジョーンズや、ロッテの益田、ポランコといった選手からもねぎらいの声が届き、誰からも愛されていたことがうかがえた。

最後に大下は「これからの事は分かり次第報告します！ほんとーーーにありがとうございました」と締めくくっていた。