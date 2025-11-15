11月15日午後1時、イベント＜CROSS ROAD Fest＞が千葉・幕張メッセ 幕張イベントホールにて幕を開けた。

11月15日および16日の2日間にわたって開催される同フェスは、1990年〜2000年代のロックシーンを一世風靡したヴィジュアル系バンド延べ15組が集結。初日＜DAY1＞には、La’cryma Christi、SHAZNA、Plastic Tree、FAIRY FORE、Psycho le Cému、Waive、D’ESPAIRSRAY。2日目＜DAY2＞は、La’cryma Christi、PENICILLIN、FANTASTIC◇CIRCUS、SHAZNA、L‘luvia、wyse、Waive、LM.Cが出演する。初日は1990年代後半から2000年代初頭にかけて開催されたイベント＜SWEET TRANCE＞を彷彿させるラインナップであり、2日目は1990年代後半のテレビ番組発イベント＜Break Out祭＞常連バンドを中心とした面々が、この2日間を盛り上げる。

晴天の空のもと、正午12時の開場時間を前に、幕張イベントホール入口付近には長蛇の列がどこまでも伸びて、＜CROSS ROAD Fest＞の期待度の高さを感じさせる。開場後は、あっという間に物販ブースが活気に溢れた。

オープニングは東海林のり子によるコメント出演。1990年代〜2000年代のヴィジュアルシーンへの愛を語るコメントに続いて、いよいよ＜CROSS ROAD Fest＞の開幕が宣言された。

2日間のトッパーを務めるのはFAIRY FORE。幕開けとともにエアバーストの破裂音が会場に轟き、ステージの幕開けが華々しい。La’cryma Christiの復活ステージをはじめ、D’ESPAIRSRAYやL‘luviaなど、このイベントのために再起動するバンドも、この後続々。BARKSでは＜CROSS ROAD Fest＞2日間の模様をクイックレポートでお届けします。

取材・文◎梶原靖夫 (BARKS編集長)

撮影◎堅田ひとみ

■＜CROSS ROAD Fest＞

【DAY1】11⽉15⽇(土) 千葉・幕張イベントホール

open12:00 / start13:00

【DAY2】11⽉16⽇(日) 千葉・幕張イベントホール

open10:30 / start11:30

