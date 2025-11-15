日本の抹茶が、世界で大人気となっています。国内の産地は多くありますが、福岡県のあるまちには、大勢の観光客が押し寄せています。現地で出会ったのは、八女抹茶の熱狂的なファンであるタイ人たち。品薄になったり、新たな対応をとったりした店もあります。

■コーヒーフェアに多くの抹茶ブースが

世界的ブームである日本の抹茶。中でもタイの抹茶ファンは多く、“産地巡礼”で日本のあるスポットに殺到しています。「抹茶好きは産地にも来たくなります」という声も聞かれます。その熱狂ぶりを取材しました。

タイ・バンコク。デパートで行われていたのは、世界のコーヒーが楽しめるイベントです。コーヒーフェアにもかかわらず、抹茶のブースが多く出店しています。日本食ブームや健康志向の高まりから今、タイでは抹茶が流行中です。

茶せんでたてた本格的な抹茶をミルクで割り、ラテとして楽しむのが人気です。「甘くておいしいです」。1杯1000円前後と、価格は一般的なタイのお茶の4倍ほどですが、多くの人が買っていました。

■静岡や宇治…特に人気の産地は？

財務省の貿易統計によると、抹茶を含む日本茶のタイ向け輸出額は右肩上がり。今年は8月までで17.1億円で、11.5億円だった去年をすでに大幅に上回っています。

日本の産地にこだわったお店もあります。並ぶのは、静岡や京都・宇治の抹茶など13種類。あるカップルは「静岡と八女の抹茶を買いました。産地ごとの茶葉の特徴を探すのも楽しいです」。特に人気の産地があるといいます。

スタッフ

「八女ブレンドは、よりコクがあります」

客

「じゃあ、八女ブレンドをください」

福岡県・八女産の抹茶。買っていた女性は「以前、八女抹茶を試したことがあって気に入りました。ナッツのような風味があって、苦みが強くないんです」と言います。

■一番人気は八女産の抹茶ラテ

バンコク市内に3年前オープンしたカフェでも、一番人気は八女産の抹茶ラテです。

大の抹茶ファンも訪れていました。「先月福岡に行って、抹茶をたくさん買いました。アイスやホットでも楽しんでいます」

3年前からハマり、ついには日本の産地にまで行ったのだとか。

■観光客が増え…品薄状態が続く人気

そこで私たちは、福岡・八女市へ。東京ドーム15個分もの広さを誇る茶畑を一望できる展望台にいたのは、産地巡礼で訪れたタイの熱狂的な抹茶ファンたちでした。

「とてもきれいで空気もおいしいです」。九州旅行中のカップルは、八女の抹茶が目的の1つだったそうです。「タイのYouTuberのチャンネルをみて、ここに来ました。抹茶ラテと（店で）おすすめされた抹茶パウダーも買いました」

観光客が増えたことで変化が。地元のお茶屋さんの牛島製茶では、牛島啓太社長は「いつ入荷するか分からないという状態を、英文でご案内しています」と話します。あまりの人気ぶりで、品薄状態が続いているといいます。

■「抹茶にこんな工程があったとは」

「ぐるぐると回して…」。お茶の歴史や文化を学べる八女市内の「茶の文化館」では、抹茶をたてる体験に初挑戦していた、タイから来た友人グループがいました。

その1人は「おいしいです。カフェで気軽に飲んでいた抹茶にこんな工程があったとは知らなかったです」と言います。

八女抹茶の、渋みが少なくまろやかな甘みが、タイでは好まれているそうです。

■目の前に茶畑が広がるカフェスペース

抹茶の生産を行う「お茶村」の直販店には、ショーケースにズラッと8種類。観光客に対応するため、国内での販売を強化しています。目の前に茶畑が広がるカフェスペースでは、濃厚な抹茶スイーツなどが楽しめます。

タイから来た抹茶好きの6人家族は2日前にも来たそうで、「八女抹茶を飲みながら茶畑を見られるのは素晴らしい。産地だからこそ、ここで飲む抹茶は全然違います」と満足げでした。

本場の抹茶を楽しんだ後は、お土産売り場へ。1缶3000円ほどの抹茶や茶せんなども購入し、お会計は4万4千円ほど。「八女抹茶最高です！」

■直販店でタイ出身のスタッフを雇用

この店では、タイの観光客が増えたことを受け、新たに対応したことがあります。

「下の段はブレンドで苦みがあります」。タイから来た人たちを接客していたのは、来日して13年という、タイ出身のマッチャリーヤさん。今年の夏から抹茶の魅力を伝えています。

産地巡礼を楽しんだ女性は「インスタグラムに投稿したら、友達が絶対に買ってきてというと思います」。SNS効果で今後も観光客は増えていきそうです。

（11月11日『news every.』より）