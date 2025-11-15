田久保真紀前市長（５５）の失職に伴う静岡県の伊東市長選（１２月７日告示、１４日投開票）まで１４日で１か月となった。

すでに小野達也元市長（６２）と新人の計５人が出馬会見を行い、来週には田久保氏と新人１人が立候補を表明する予定だ。立候補者は同市長選で過去最多となる見込みとなった。

これまでに出馬を表明したのは、スポーツトレーナーの石島明美氏（５８）、前市議の杉本憲也氏（４３）、薬局会社顧問の黒坪則之氏（６４）、５月の市長選で田久保氏に敗れた小野氏、ＮＰＯ法人代表の岩渕完二氏（７３）の５人。

来週には、田久保氏と観光団体役員の男性が出馬会見を予定している。

市選挙管理委員会によると、市長選には有効投票の４分の１以上とする法定得票数があり、これを超える得票者がない場合には、選挙後の異議申し出期間の１４日間が経過した後、５０日以内に再選挙となる。

総務省によると、再選挙になった首長選は、１９７９年の千葉県の富津市長選から２０２２年の東京・品川区長選まで七つあり、いずれも５人以上が立候補していた。

伊東市は、市長選の予算３７００万円を専決処分している。再選挙となれば同程度の予算が必要となる。