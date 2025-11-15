¡Ú¿ÀµÜÂç²ñ¡¦¹â¹»¤ÎÉô¡Û¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¤¬°ìÈ¯¹¶Àª¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¡¡²Ö´¬Åì¤Ï¿òÆÁ¤È¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤¹¤ë
¡þÂè56²óÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµåÂç²ñ¡¡¹â¹»¤ÎÉô(14¡Á19Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì)
ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ï15Æü¡¢¹â¹»¤ÎÉô2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1»î¹ç¤Ï¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ(¶áµ¦)¤¬ÃæµþÂçÃæµþ(Åì³¤)¤ò7-0¤Ç²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£16Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¤Ï½é²ó¡¢ÅÄÃææÆËãÁª¼ê¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¹¬ÀèÎÉ¤¯ÀèÀ©¡£¤³¤ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ï3ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢°ìÈ¯¹¶Àª¤Ç5²ó¤Þ¤ÇËè²óÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤ÎË²¬Â®¸àÅê¼ê¤¬7²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ÎÃæµþÂçÃæµþÂÇÀþ¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º¡¢¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¤¬7²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Ç¾¡Íø¤·½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè2»î¹ç¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿²Ö´¬Åì(ÅìËÌ)¤¬¡¢¿òÆÁ(¹Åç)¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿6²óÎ¢¡¢²Ö´¬Åì¤¬4ÈÖ¡¦¸Å¾ëÂçæÆÁª¼ê¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£Ä¾¸å¤Î7²óÉ½¤ËÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤ë¤â¡¢8²óÎ¢¤ËËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê2ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ö´¬ÅìÀèÈ¯¤ÎèßÃ«·ø¿´Åê¼ê¤Ï9²ó125µå¤ÎÇ®Åê¤Ç¿òÆÁ¤ò1ÆÀÅÀ¤Î¤ß¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£51Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¿òÆÁ¤È¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿²Ö´¬Åì¤¬½à·è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦»î¹ç·ë²Ì¤ÈÆüÄø
¡Ú15Æü¡Û
¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ(¶áµ¦) 7-0 ÃæµþÂçÃæµþ(Åì³¤)
²Ö´¬Åì(ÅìËÌ) 3-1 ¿òÆÁ(¹Åç)
ËÌ¾È(ËÌ³¤Æ») - ±ÑÌÀ(»Í¹ñ)
»³Íü³Ø±¡(´ØÅì) - ¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ(¶å½£)