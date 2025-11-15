久住小春、ミニスカ×タートルニットコーデ披露「真似したい」「スタイル最高」の声
【モデルプレス＝2025/11/15】元モーニング娘。で女優の久住小春が11月14日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニスカート姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】33歳元モー娘。「スタイル最高」ミニスカ×タートルニットコーデ
久住はグレーの半袖タートルニットに、ミニスカートを合わせたコーディネートを投稿。ミニスカートからは黒いロングブーツを履いた美しい脚がスラリと伸びている。
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「綺麗という言葉がぴったり」「スタイル最高」「真似したい服装」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
