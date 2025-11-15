YouTuber・momohaha「苦手だった」ビキニ姿披露「スタイル抜群」「努力の結晶」の声
【モデルプレス＝2025/11/15】4人組グループYouTuber「午前0時のプリンセス」のmomohahaが11月13日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を披露し反響が寄せられている。
【写真】26歳人気YouTuber「努力の結晶」ビキニ姿
momohahaは「苦手だったビキニもノースリーブもプールも旅行も今では全部好き」とつづり、鏡越しに撮影したビキニ姿を投稿した。小麦色の健康的な肌に映える白ベースの花柄のビキニを着用し「来年の夏はもっと色んな水着着たいなぁ」と添えている。またワンピースタイプの白の水着でプールを楽しむ様子も公開した。
この投稿に「可愛い」「スタイル抜群」「憧れ」「努力の結晶」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
