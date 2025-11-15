ばんばんざい・ぎし＆桜井美悠、誕生日ディナーへ 寄り添いショットに「ラブラブ」「素敵な関係性」と反響
【モデルプレス＝2025/11/15】モデルの桜井美悠（みゆみゆ）が11月13日、自身のInstagramを更新。夫でYouTuberグループ・ばんばんざいのぎしと誕生日ディナーに行ったことを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】YouTuber＆モデル夫婦「ラブラブ」密着ショット
桜井は「昨日は夕方まで、ひとり誕生日で自分を整える時間にして、夜はりょうたがディナーに連れてってくれたよ 最高の一日でした」と投稿。自身のソロショットのほか「HAPPY BIRTHDAY」と書かれたプレートを持ち、ぎしと2人で仲良く寄り添う姿を披露している。
この投稿に「どんどん可愛くなる」「ラブラブ」「素敵な関係性」「山岸家大好き」「お誕生日おめでとう」「最高の推し」などとコメントが寄せられている。ぎしと桜井は、2024年9月24日に入籍し、11月には妊娠を発表。2025年2月20日にぎしが自身のInstagramを通じて桜井との間に第1子男児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆桜井美悠、ぎしとの誕生日ディナーを報告
◆桜井美悠の投稿に反響
【Not Sponsored 記事】