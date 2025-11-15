「今日好き」あいさ、美脚際立つふわもこ冬コーデ披露「可愛すぎる」「スタイル良い」の声
【モデルプレス＝2025/11/15】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたギャル雑誌「egg」モデルの“あいさ”こと細川愛沙が11月14日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
細川は「今年の冬もbacknumberサンにお世話になります」とつづり、写真を投稿。オーバーサイズの白いファーアウターからは美しい脚がスラリと伸びている。
この投稿に「可愛すぎる」「冬を感じれるファッション」「アウター似合ってる」「冬はbacknumberいいよね」「スタイル良い」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。細川は須藤大和と「フーコック島編」でカップル成立となり、“やまあい”カップルとして注目を集めている。（modelpress編集部）
◆細川愛沙、アウターから覗く美脚
◆細川愛沙の投稿に反響
