第８７回関西学生対校駅伝（丹後駅伝、８区間７４・７キロ）が１５日、京都・丹後地域で行われ、関東からオープン参加した青学大が３時間４４分４１秒でトップでゴールした。関西大が３時間４５分秒５５秒で優勝。２位が関西学院大、３位が大阪経済大だった。

今大会に参加した青学大の選手は、今季の学生３大駅伝ではメンバー争いに絡めなかった１〜３年生。１区の植村真登（２年）が５位相当でスタートしたあと、４区の佐々木大輝（２年）が２位相当に浮上。５区の福冨翔（２年）がトップに立ち、そのまま勝ちきった。

先週、青学大は主力選手が東京・世田谷２４６ハーフマラソン、岩手・宮古サーモンハーフマラソンに出場する中、国士舘大競技会５０００メートルに出場し、スピード強化を図っていた。今大会で貴重な駅伝経験を積み、来季以降、学生３大駅伝デビューを目指す。

青学大の各区間成績は以下の通り。

１区（ ９・９キロ）植村 真登（２年）３０分 ２秒 区間５位相当

２区（１１・８キロ）村上 直弥（３年）３６分２４秒 区間８位相当

３区（ ５・６キロ）花本 史龍（３年）１７分２６秒 区間５位相当

４区（ ９・５キロ）佐々木大輝（２年）２７分３７秒 区間１位・区間新相当

５区（ ９・４キロ）福冨 翔（２年）２８分 ８秒 区間１位・区間新相当

６区（ ６・３キロ）田中 智稀（１年）１８分５９秒 区間４位相当

７区（１１・８キロ）本宮 優心（１年）３４分４８秒 区間１位・区間新相当

８区（１０・４キロ）大島 福（１年）３１分１７秒 区間１位・区間新相当