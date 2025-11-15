１週間前の国士舘大競技会５０００メートルに出場した福冨翔（ナンバーカード３０番）ら青学大メンバーが関西学生対校駅伝にオープン参加し、トップでゴールした

　第８７回関西学生対校駅伝（丹後駅伝、８区間７４・７キロ）が１５日、京都・丹後地域で行われ、関東からオープン参加した青学大が３時間４４分４１秒でトップでゴールした。関西大が３時間４５分秒５５秒で優勝。２位が関西学院大、３位が大阪経済大だった。

　今大会に参加した青学大の選手は、今季の学生３大駅伝ではメンバー争いに絡めなかった１〜３年生。１区の植村真登（２年）が５位相当でスタートしたあと、４区の佐々木大輝（２年）が２位相当に浮上。５区の福冨翔（２年）がトップに立ち、そのまま勝ちきった。

　先週、青学大は主力選手が東京・世田谷２４６ハーフマラソン、岩手・宮古サーモンハーフマラソンに出場する中、国士舘大競技会５０００メートルに出場し、スピード強化を図っていた。今大会で貴重な駅伝経験を積み、来季以降、学生３大駅伝デビューを目指す。

　青学大の各区間成績は以下の通り。

１区（　９・９キロ）植村　真登（２年）３０分　２秒　区間５位相当

２区（１１・８キロ）村上　直弥（３年）３６分２４秒　区間８位相当

３区（　５・６キロ）花本　史龍（３年）１７分２６秒　区間５位相当

４区（　９・５キロ）佐々木大輝（２年）２７分３７秒　区間１位・区間新相当

５区（　９・４キロ）福冨　　翔（２年）２８分　８秒　区間１位・区間新相当

６区（　６・３キロ）田中　智稀（１年）１８分５９秒　区間４位相当

７区（１１・８キロ）本宮　優心（１年）３４分４８秒　区間１位・区間新相当

８区（１０・４キロ）大島　　福（１年）３１分１７秒　区間１位・区間新相当