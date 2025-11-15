◆女子プロゴルフツアー 伊藤園レディス 第２日（１５日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、２８位で出た今季日本ツアー２試合目の原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）は４バーディー、ボギーなしの６８で回り７アンダーでホールアウトした。ショットの感触は前日から「変わっていない」そうで表情は晴れない。「納得はいっていないけど、とりあえず、っていう感じ。最悪のミスは免れながらプレーはできている」と及第点を与えた。

５番パー５は２オン２パット、５番は２メートル半、６番は１メートルにつけて３連続バーディーを奪った。第１ラウンドでは３４パットを要したが、グリーン上は復調傾向。「読みにくいー！ っていうのがけっこうあるけど、今日は前半に３個（バーディーを）決められた。後半は奥に切ってあるピンに行ききれなくて残ってしまうパターンが多かった。シビアなパーパットもあったけど、ノーボギーだったので、とりあえずは、っていう感じ」と振り返った。

メルセデスランキング１位の佐久間朱莉と２日続けて同組で回った。師匠は尾崎将司で同門の後輩がこの日、６５と伸ばし優勝争いに加わった。「すごみが増したなという感じがする。ティーショットも飛んでいるし、アイアンショットもスピンコントロールが効いているなとすごく思った」と成長を感じ取った。「左ピンに思いきって打ってくる。勇気あるメンタルというか、自分を信じてプレーできているんだなと。練習あってこそのプレーだなとすごく感じる」と口にした。

原は開幕前、今大会の課題の一つにスピンコントロールを挙げていた。「私はちょっとダメですね。今週は球が高く上がっちゃっている。その中でも目線で飛ばして、なおかつスピンが前に行くようなイメージをしている、順回転みたいな。でも逆に入っちゃう。そこはなんとかしたい」と語った。最終日へ「もう少しピンに絡めるショットを打ちたい。ラインを出していきたい」。上位フィニッシュを目指していく。